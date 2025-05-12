Кабмін спростив оформлення паспортів за кордоном для чоловіків 18 – 60 років: що змінилося
- Уряд спростив оформлення паспортів для українців 18 – 60 років за кордоном, усунувши вимогу особистої подачі військово-облікового документа.
- Статус військового обліку перевіряється автоматично через електронний реєстр.
Уряд спростив процедуру оформлення паспортів для громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами держави. Зміни стосуються військового обліку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.
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Спрощено оформлення українського паспорта за кордоном
Так, громадянам України від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, для отримання паспорта не потрібно особисто надавати військово-обліковий документ.
Усі перевірки здійснюються автоматично,
– зазначили в Кабінеті Міністрів.
Закордонні підрозділи держпідприємства "Документ" самостійно перевірятимуть статус військового обліку в електронному реєстрі. Якщо дані про чоловіка відсутні, – він автоматично стає на військовий облік.
Військово-обліковий документ створюється в електронній системі. До речі, проходити медкомісію більше не треба. Усі перевірки здійснюватимуть автоматично, без додаткових дій заявника.
Що змінилося в оформленні паспортів за кордоном / Інфографіка Уряду
В Уряді наголосили, що такі зміни важливі, адже тисячі українців, які перебувають за кордоном, отримають можливість безперешкодно оформити чи оновити паспорт. Це спрощує легальне перебування, працевлаштування, навчання й доступ до державних послуг за межами України.
"Зміни дозволять зберегти зв'язок із державою та користуватися правами громадянина, де б людина не перебувала", – підкреслили в Кабміні.