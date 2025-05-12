Кабмін спростив оформлення паспортів за кордоном для чоловіків 18 – 60 років: що змінилося

Уряд спростив процедуру оформлення паспортів для громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами держави. Зміни стосуються військового обліку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Спрощено оформлення українського паспорта за кордоном

Так, громадянам України від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, для отримання паспорта не потрібно особисто надавати військово-обліковий документ.

Усі перевірки здійснюються автоматично,

– зазначили в Кабінеті Міністрів.

Закордонні підрозділи держпідприємства "Документ" самостійно перевірятимуть статус військового обліку в електронному реєстрі. Якщо дані про чоловіка відсутні, – він автоматично стає на військовий облік.

Військово-обліковий документ створюється в електронній системі. До речі, проходити медкомісію більше не треба. Усі перевірки здійснюватимуть автоматично, без додаткових дій заявника.

Що змінилося в оформленні паспортів за кордоном / Інфографіка Уряду

В Уряді наголосили, що такі зміни важливі, адже тисячі українців, які перебувають за кордоном, отримають можливість безперешкодно оформити чи оновити паспорт. Це спрощує легальне перебування, працевлаштування, навчання й доступ до державних послуг за межами України.

"Зміни дозволять зберегти зв'язок із державою та користуватися правами громадянина, де б людина не перебувала", – підкреслили в Кабміні.