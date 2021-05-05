Урок для українців: що чекає Порошенка через скандал з офшорами

Офшори – це не нова тема для Петра Порошенка. Він вже вкотре стикається з цією проблемою.

І це урок і для нього, і для інших політиків-бізнесменів. Врешті решт треба визначатись – або політика, або бізнес.

За темою Порошенко контролював 6 офшорів, через які купував шедеври, – OCCRP

Якщо буде їх поєднання, то неминуче будуть виникати іміджеві проблеми, навіть якщо це пов'язано з хобі – колекціонуванням предметів мистецтва.

Зараз знов модно обговорювати тему олігархії (яка, до речі, також напряму стосується Петра Олексійовича). Але в широкому сенсі йдеться про взаємопроникнення влади (великої політики) і бізнесу, коли бізнес використовується для отримання влади, а влада – для надприбутків у бізнесі.

Читайте Порошенко міг допомагати Медведчуку заробляти мільярди: нові докази змови

А далі – хто в футбол вкладає, хто в мистецькі іграшки.

А на іншому полюсі – соціальні проблеми й зубожіння більшості населення. І це взаємопов'язані речі. Офшоризація української економіки, ухиляння наших багатіїв (і не тільки) від податків – це одна з головних причин масової бідності в Україні.

І це теж урок, але вже для простих українців, врешті решт і для всієї нашої політики.