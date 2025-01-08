Ворог просувається в Торецьку, маючи на меті загрожувати Костянтинівці: огляд фронту і карти ISW

Продовжуються бої у Курській області, активізувався ворог у Торецьку. Загалом мапа бойових дій в Україні зазнала певних змін, про які розповів Інститут вивчення війни.

Висновки аналітичного звіту ISW публікує 24 Канал. У тексті ви зможете побачити й нові карти зі змінами за період 6 – 7 січня 2025 року.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 8 січня

Російські сили відновили позиції в Курській області. Геолокаційні кадри за 6 і 7 січня свідчать, що це сталося в Кругленькому, на схід від Леонідового, на захід від Старої Сорочини та на північний захід від Руського Поріччя. Українські сили також просунулися – в північних Погребках.

області. Геолокаційні кадри за 6 і 7 січня свідчать, що це сталося в Кругленькому, на схід від Леонідового, на захід від Старої Сорочини та на північний захід від Руського Поріччя. Українські сили також просунулися – в північних Погребках. Наземні атаки росіян на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська та Тихого не призвели до успіхів. На Куп'янському напрямку вони також не просунулися, але просунулися на північний схід від Борової, зокрема на північний захід від Лозової. На Лиманському напрямку підтверджених просувань не було.

поблизу Вовчанська та Тихого не призвели до успіхів. На Куп'янському напрямку вони також не просунулися, але просунулися на північний схід від Борової, зокрема на північний захід від Лозової. На Лиманському напрямку підтверджених просувань не було. У Часовому Ярі просувань ворога не було, але були біля Покровська. Геолокаційні кадри за 6 і 7 січня свідчать, що це сталося в межах східної Лисівки, на північ від Вовкового і на північний захід від Воздвиженки. На Курахівському напрямку підтверджених просувань росіяни не зробили.

Бойові дії в Україні та Росії за 6 – 7 січня / Карти ISW

Російська армія просунулася в північно-західній частині Торецька після кількох тижнів більш інтенсивних наступальних операцій та успіхів у цьому районі. Геолокаційні кадри від 6 січня показують, що росіяни пройшли вулицею Квітковою та вийшли на північно-західну адміністративну межу Торецька.

після кількох тижнів більш інтенсивних наступальних операцій та успіхів у цьому районі. Геолокаційні кадри від 6 січня показують, що росіяни пройшли вулицею Квітковою та вийшли на північно-західну адміністративну межу Торецька. Російські війська продовжували наступальні операції на захід від Великої Новосілки до Новосілки та на північний захід в напрямку Привільного, але не зробили жодного підтвердженого просування. Були атаки в західній частині Запорізької області в районі Новоданилівки, що на північ від Роботиного, але без успіхів. Обмежені наземні атаки росіян на Дніпровському напрямку також були безуспішними.

Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська просунулися в північно-західній частині Торецька після інтенсивних наступів. Українські сили просунулися в Курській області, а російські – ще поблизу Куп’янська, Покровська та також на Курщині.