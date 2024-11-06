Посилення боїв і маневрів на ключових напрямках: огляд ситуації на фронті від ISW

На різних ділянках фронту тривають запеклі бої. Українські та російські війська активно діють на Харківщині, Луганщині, Донеччині та на Курському напрямку. Сили оборони намагаються закріпити позиції та просунутися вперед. Ворог теж намагається проводити штурми застосовуючи артилерійські удари.

24 Канал з посиланням на аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) розповідає про ситуацію на фронті станом на 6 листопада. Актуально про те, як змінилась лінія фронту за добу.

Дивіться також Селидове – окуповане, Курахове – під загрозою оточення: як змінилася лінія фронту за тиждень

Курська операція

5 листопада тривали бої в прикордонній Курській області Росії. Російське Міністерство оборони повідомило, що їхні війська відбивали українські атаки поблизу Даріно, Нижнього Клину та Новоіванівки, а також біля Леонідово та Плехово. За інформацією російських джерел, українські війська утримують позиції біля Новоіванівки і продовжують готуватися до контратак.



Бойові дії у Курській області Росії / Інфографіка ISW

Харківська вісь

На Харківщині російські сили намагаються відтіснити українські підрозділи від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова. Росіяни проводять атаки поблизу Вовчанська, але через ефективну роботу української артилерії змушені використовувати піхоту і навіть електросамокати для пересування.



Бої у Харківській області / Інфографіка ISW

Луганська вісь

У Луганській області російські війська продовжують наступ на напрямках Куп’янськ-Сватове-Кремінна, просуваючись на захід від Новоселівського. Вони також атакують біля Колісниківки та інших населених пунктів. Представник української бригади заявив, що росіяни подвоїли кількість атак, використовуючи малі штурмові підрозділи чисельністю 3-5 солдатів.



Бої на Луганщині / Інфографіка ISW

Донецький напрямок

У Донецькій області окупанти намагаються захопити повний контроль, зокрема здійснюючи атаки біля Сіверська та в напрямку Часового Яру. Зафіксовано просування російських військ біля Ступочок та Оріхово-Василівки.



Ситуація біля Часового Яру / Інфографіка ISW

Також тривають бої під Торецьком, де російські війська просуваються до Дружби, Щербинівки та Сухої Балки.

Бої біля Торецька / Інфографіка ISW

На південь від Покровська російські війська захопили кілька населених пунктів, зокрема Вишневе, і продовжують атакувати позиції біля Проміня та Крутого Яру. Бої тривають і на підходах до Курахового, де росіяни проводять наступальні дії в районах Новодмитрівки, Іллінки та Максимілянівки.



Бої на Покровському напрмяку / Інфографіка ISW

На Вугледарському напрямку російські війська захопили позиції поблизу Богоявленки та Шахтарського, а також атакують населені пункти в районі Антонівки, Єлизаветівки та Роздольного.



Північний захід від Вугледара / Інфографіка ISW

Південна вісь

На південній лінії фронту, зокрема в Запорізькій області, російські війська незначно просунулися біля Новоданилівки та Нестерянки.



Ситуація на Запоріжжі / Інфографіка ISW

У Херсонській області на східному березі Дніпра також тривають російські спроби наступу, але поки без успіху.



Ситуація на Лівому березі Діпра / Інфографіка ISW