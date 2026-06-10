Сили оборони просунулися одразу на 2 важливих напрямках: огляд фронту від ISW

Українські військові продовжують кампанію далекобійних ударів по території країни-агресорки. Виснаження енергетичного й логістичного комплексу окупантів суттєво впливає на їхнє становище на фронті. Росіяни майже повністю втратили наступальний потенціал.

Тим часом Сили оборони подекуди мали успіхи. Йдеться про Харківщину й Донеччину. Про це мовиться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Яка ситуація на основних напрямках фронту?

Сумщина та Курська область Росії

Російські війська продовжували наступальні дії північніше Сум, зокрема в районі прикордонних населених пунктів, однак підтвердженого просування не досягли.

Частина російських мілітарних блогерів заявляє про нібито рух у районі кількох сіл поблизу кордону, однак ці дані не підтверджені. Українські сили, зі свого боку, продовжують удари по російських військових об'єктах у прикордонній Курській області.

Харківський напрямок

У районі північної Харківщини російські сили продовжували атаки, однак без просування. Ситуація у Вовчанському напрямку залишається відносно стабільною. Українські підрозділи також завдавали ударів по об'єктах у прикордонній Бєлгородській області Росії, зокрема по пунктах управління безпілотниками.

На напрямку Великого Бурлука бойова активність з боку країни-агресорки обмежується утриманням уже зайнятих позицій без спроб суттєвого розширення контролю.

Куп'янський та Борівський напрямки

Російські війська продовжували спроби просування на Куп'янському напрямку, зокрема через інфільтраційні дії малими групами. Зафіксовано спроби проникнення як із лівого, так і з правого берегів Осколу, однак без значних результатів.

Водночас російське командування змушене перекидати підрозділи для закриття втрат, інколи залучаючи тилові та небойові частини до штурмових дій.

Важливо! На Борівському напрямку українські сили, навпаки, здійснили локальні просування, а також відбивали контратаки противника.

Лиманський і Слов'янський напрямки

Російські війська активізували штурмові дії, однак без підтверджених просувань. За даними українських військових, противник зазнає значних втрат і все частіше змушений залучати до атак небойові підрозділи, включно з технічним персоналом.

Костянтинівський та Торецький напрямки

У районі Костянтинівки російські підрозділи намагаються діяти малими групами, інфільтруючись у міську забудову, однак стикаються з контратаками та ударами українських безпілотників.

Українські сили утримують позиції та завдають ударів по командних пунктах і скупченнях живої сили противника, зокрема в районах до 10 кілометрів від лінії фронту. Аналітики також фіксували успіхи ЗСУ в тактичній зоні Костянтинівка – Дружківка.

Що відбувається на лінії зіткнення: дивіться карти фронту від ISW

Покровський напрямок

Бої залишаються інтенсивними, але без зміни лінії фронту. Російські війська змушені використовувати спрощені ракетні системи через нестачу техніки. Водночас обидві сторони активно застосовують дрони, що створює так звану кіл-зону глибиною понад 15 кілометрів, у якій пересування техніки суттєво ускладнене.

Новопавлівський і Донецький напрямки

Російські війська продовжують наступальні дії, але без просування. Українські сили завдають ударів по скупченнях особового складу та складах боєприпасів у глибині окупованих територій. Фіксуються ураження командних пунктів і складів у районах Курахового, Маріуполя та Макіївки.

Південний напрямок: Запорізька область

На Гуляйпільському та інших ділянках Запорізького фронту російські атаки не принесли результатів. Водночас російські сили продовжують застосовувати FPV-дрони для ударів по цивільних об'єктах, що призводить до жертв серед мирного населення.

Херсонський напрямок і Крим

На Херсонщині активних наземних боїв не зафіксовано, однак українські сили уражали пункти управління дронами противника. Ключовою подією стали повторні удари по Чонгарському мосту, який з'єднує окуповану Херсонщину з Кримом. Через пошкодження рух по переправі тимчасово обмежували.

Загалом, цей міст використовується російськими військами для постачання боєприпасів і пального, тому удари по ньому суттєво впливають на логістику окупаційних сил.

До речі, у мережі поширюються повідомлення про нібито активні зміни та відступ російських військ із Кінбурнської коси. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин пояснив, що повного виведення військ із коси не фіксується – там продовжуються ротації підрозділів, а також прибувають нові сили противника, зокрема підрозділи 78-го мотострілецького полку, які можуть змінювати інші частини.



Волошин наголосив, що окупанти не планують залишати позиції добровільно, тож для їх витіснення необхідні подальші зусилля Сил оборони.