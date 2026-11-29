Російські війська продовжували наступальні дії на низці ділянок фронту 27 та 28 листопада, однак підтверджених просувань окупантів аналітики не зафіксували. Українські захисники контратакували на Сумщині та Харківщині, утримували позиції в південній частині Костянтинівки й на островах у дельті Дніпра.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Які основні зміни на фронті?

Сумський напрямок

Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на півночі Сумської області 27 і 28 листопада. Водночас просунутися їм не вдалося, оскільки українські підрозділи проводили контратаки на північ від Сум.

Також українські військові завдали удару по командному пункту російських сил у селі Снагость Курської області, приблизно за 10 кілометрів від міжнародного кордону.

Харківський напрямок

Російські джерела продовжували публікувати відео, намагаючись створити враження, що окупанти зберігають позиції в населених пунктах на північному сході Харківської області, які українські військові звільнили під час операції "Ведмежа пастка".

28 листопада російське угруповання військ "Північ" оприлюднило кадри нібито підняття прапорів у Захарівці, Шабельному та Чорному. Однак аналітики ISW вважають, що ці матеріали могли бути зняті під час попередніх операцій і опубліковані для спростування повідомлень про українські контратаки.

На це, зокрема, вказують супутникові знімки від 27 листопада, на яких видно сніг, відсутній на відео росіян. Крім того, за оцінкою OSINT-аналітика, кадри могли бути зроблені ще в липні або серпні 2026 року, оскільки на них помітна свіжа зелена рослинність.

В ISW зазначають, що з 22 листопада російська сторона щодня публікує подібні відео. Загалом пропагандистські кадри із нібито встановленням російського контролю з'явилися щонайменше з 16 населених пунктів.

Куп'янський напрямок

Поблизу Куп'янська російські війська продовжували обмежені наступальні дії 28 листопада, однак не досягли просування. За твердженням джерела, пов'язаного з російським угрупованням військ "Північ", Петропавлівка на схід від міста залишається спірною "сірою зоною".

Лиманський напрямок

Російські війська зосередили атаки безпосередньо на Лимані 27 і 28 листопада. Однак змінити положення на цій ділянці фронту окупантам не вдалося.

Російське командування, як і раніше, намагається реалізувати задум із захоплення Лимана та форсування Сіверського Дінця, щоб охопити український оборонний пояс із північного заходу.

Слов'янський напрямок

На схід від Слов'янська російські війська зосередили атаки вздовж південного берега Сіверського Дінця в напрямку Миколаївки. Наступальні дії тривали 27 і 28 листопада, проте підтвердженого просування окупантів не було.

Мета російських сил на цій ділянці залишається незмінною – просуватися до Слов'янська, Краматорська та Дружківки зі сходу.

Костянтинівський напрямок

Українські військові продовжують утримувати позиції в південній частині Костянтинівки. Це підтверджують геолоковані кадри, оприлюднені 28 листопада.



Костянтинівка / ISW

В ISW зазначають, що присутність українських підрозділів на цій території свідчить: російські військові, ймовірно, проникли в обхід українських позицій, а не повністю витіснили звідти Сили оборони.

Покровський напрямок

На південний захід від Добропілля російські війська нещодавно провели спробу інфільтрації. Після цього українські захисники завдали удару по позиції противника в південно-східній частині Криворіжжя.

Геолоковані кадри цієї атаки опублікували 28 листопада. За оцінкою ISW, удар був завданий по російських військових після їхньої спроби проникнути на цю ділянку.



Покровський напрямок / ISW

Новопавлівський та Олександрівський напрямки

У напрямку Новопавлівки російські війська продовжували обмежені наступальні дії 27 і 28 листопада, однак не змогли просунутися вперед. Водночас 28 листопада ані українські, ані російські джерела не повідомляли про наземну активність на Олександрівському напрямку.

Гуляйпільський та Запорізький напрямки

Російські війська продовжували наступальні дії на Гуляйпільському напрямку та в західній частині Запорізької області. Однак підтверджених змін лінії фронту 27 і 28 листопада не зафіксували.

Основними завданнями російських сил на південному напрямку залишаються утримання передових позицій, захист тилових районів від українських ударів і спроби наблизитися на відстань артилерійського ураження до Запоріжжя.

Херсонський напрямок

Українські військові зберігають контроль над островами в дельті Дніпра та утримують позиції на лівому березі річки. Про це 28 листопада повідомив речник морської піхоти Павло Дрогаль. За його словами, російські війська нещодавно здійснили невдалу спробу проникнути на острів Корабел, який також називають Карантинним і який розташований безпосередньо на південь від Херсона.

Дрогаль також повідомив, що протягом листопада російські війська втратили понад 220 військових під час операцій на островах Дніпра.