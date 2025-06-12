Окупаційні війська просунулися відразу на кількох напрямках: огляд і карти ISW

Загарбники не покидають спроб захопити українські території та продовжують тиснути на полі бою. Інститут вивчення війни проаналізував зміни лінії фронту за останню добу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW. Дивіться також Окупанти не припиняють атаки на Донеччині: карта бойових дій за 11 червня Огляд фронту від ISW за 11 червня ЗСУ та російські війська продовжували наземні наступи в Курській області , але не досягли підтвердженого прогресу.

, але не досягли підтвердженого прогресу. Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність на північному заході Бєлгородської області 11 червня.

11 червня. Армія країни-агресорки та українські війська провели наступальні дії в Сумській області , але підтвердженого прогресу не досягли.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Окупанти провели наступальні операції на півночі Харківської області та на Куп'янському напрямку , але не просунулися вперед.

та на , але не просунулися вперед. Сили оборони України нещодавно просунулися на Борівському напрямку . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 червня, свідчать про те, що українські війська відбили позиції на північ від Лозової (на північний схід від Борової), що свідчить про те, що армія ворога не здійснює повного контролю над районом поблизу Лозової.

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 червня, свідчать про те, що українські війська відбили позиції на північ від Лозової (на північний схід від Борової), що свідчить про те, що армія ворога не здійснює повного контролю над районом поблизу Лозової. Росіяни продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку та на Сіверському напрямку , але не просунулися вперед.

та , але не просунулися вперед. Ворожі сили нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру. Геолокаційні записи, опубліковані 11 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в районі шахти "Північний" на північ від Часового Яру. Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни Російські війська просунулися на Торецькому напрямку . Геолокаційні відеозаписи за 10 червня свідчать про те, що ворожа армія нещодавно просунулася на північ від Торецька.

. Геолокаційні відеозаписи за 10 червня свідчать про те, що ворожа армія нещодавно просунулася на північ від Торецька. Противник також просунувся на Покровському напрямку . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Малинівки (на схід від Покровська).

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Малинівки (на схід від Покровська). Ворог також нещодавно просунувся на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 червня, свідчать про те, що росіяни нещодавно просунулися на південний захід від Новомиколаївки (на північний схід від Новопавлівки) та на захід і південний захід від Богданівки (на південний схід від Новопавлівки).

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 червня, свідчать про те, що росіяни нещодавно просунулися на південний захід від Новомиколаївки (на північний схід від Новопавлівки) та на захід і південний захід від Богданівки (на південний схід від Новопавлівки). Загарбники продовжили наступальні операції на Курахівському напрямку , але не просунулися вперед. Також ворог продовжив наступальні операції на напрямку Великої Новосілки , але жодного підтвердженого просування не досягли.

, але не просунулися вперед. Також ворог продовжив наступальні операції на напрямку , але жодного підтвердженого просування не досягли. Ворожі війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Ворог продовжив обмежені наземні наступи на Херсонському напрямку.