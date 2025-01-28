Окупанти просунулися поблизу Курахового, бої тривають біля Покровська: огляд і карти ISW

Кремль не виводить своє військо з України та продовжує штурмові дії. В Інституті вивчення війни розповіли, які зміни на фронті відбулися упродовж 27 січня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW. Дивіться також Росіяни просунулися поблизу 4 населених пунктів: DeepState оновили карту Огляд ситуації на фронті від 27 січня В понеділок, 27 січня, в Курській області тривали бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

тривали бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Харківський напрямок. Окупанти продовжили наземні атаки на північ від Харкова біля Липців і на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, але не просунулися. Поблизу Вовчанська українські війська відбили російський штурм із застосуванням 10 одиниць техніки та невстановленої кількості піхоти.

Окупанти продовжили наземні атаки на північ від Харкова біля Липців і на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, але не просунулися. Поблизу Вовчанська українські війська відбили російський штурм із застосуванням 10 одиниць техніки та невстановленої кількості піхоти. Російська армія вела наступальні дії на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки, на південний схід від Куп'янська поблизу Піщаного та Степової Новоселівки і на південь від Куп'янська біля Глушківки 26 і 27 січня, але не зробили жодного підтвердженого наступу.

в районі Петропавлівки, на південний схід від Куп'янська поблизу Піщаного та Степової Новоселівки і на південь від Куп'янська біля Глушківки 26 і 27 січня, але не зробили жодного підтвердженого наступу. В понеділок, 27 січня, російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Останні 2 дні російські війська вели наступальні операції на північний схід від Лиману в районі Терн, Колодязі та Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини та на схід від Лиману в районі Зарічного і Торського. Бойові дії за 27 січня / Карти ISW Російські війська нещодавно просунулися в центрі Часового Яру під час продовження наступальних операцій у цьому районі 27 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 січня, показують, що російські сили нещодавно просунулися вулицями Миру та Горького в центрі Часів Яру.

під час продовження наступальних операцій у цьому районі 27 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 січня, показують, що російські сили нещодавно просунулися вулицями Миру та Горького в центрі Часів Яру. Українські та російські сили нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 січня, свідчать про те, що українські сили нещодавно просунулися на північний захід Торецька. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 27 січня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецької шахти на півночі Торецька.

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 січня, свідчать про те, що українські сили нещодавно просунулися на північний захід Торецька. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 27 січня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецької шахти на півночі Торецька. Російська армія продовжила наступальні дії на Покровському напрямку , але підтверджених наступів не зробили. Під самим Покровськом російські війська продовжували атакувати. Окупанти просунулися в напрямку Курахового . Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися в північній частині Андріївки (на північний захід від Курахового).

, але підтверджених наступів не зробили. Під самим Покровськом російські війська продовжували атакувати. Окупанти просунулися в напрямку . Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися в північній частині Андріївки (на північний захід від Курахового). Ворожі війська вели наступальні операції біля самої Великої Новосілки , на північний схід від Великої Новосілки в районі Роздольного, на північ від Великої Новосілки в районі Нових Комарів і на захід від Великої Новосілки в районі Новосілки.

, на північний схід від Великої Новосілки в районі Роздольного, на північ від Великої Новосілки в районі Нових Комарів і на захід від Великої Новосілки в районі Новосілки. Загарбники продовжували обмежені наземні атаки на Запорізькому напрямку, але не просувалися. Останні 2 дні російські війська вели наступальні дії на північ від Роботиного в районі Новоданилівки та на північний захід від Роботиного в напрямку Новоандріївки.