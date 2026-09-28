Огляд подій війни на фронті та в тилу за добу станом на 28 вересня від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Головними темами випуску стали:

російський дроновий терор в українському тилу та воєнні злочини на фронті;

вибиття логістики окупантів і нові удари по нафтобазах росіян;

допомога блокованим цивільним українцям в Олешках, яких росіяни прирекли на голоду смерть;

третя частина операції "Вівальді" на Донеччині та подробиці роботи бойових роботів.

Текстова версія огляду Андрія Дрозди – на 24 Каналі.

Атаки по нафтобазах та інфраструктурі в Росії

Цієї ночі загорілися ще дві нафтобази в Краснодарському краї. Їх відвідали українські безпілотники. На супутникових знімках видно осередки займання. Зокрема, йдеться про Новотарівську нафтобазу, а також базу Едельвейс 95. Ще одна пожежа була на Павлівській нафтобазі.

Обидві нафтобази забезпечують розвантаження й торгівлю нафтопродуктами в регіоні, мають вихід до залізничних гілок і є важливими логістичними пунктами.

Свіжі кадри з Ільського НПЗ / Фото – соцмережі

Йдеться про бензини А-95, А-92, а також дизель, якого в Росії загалом бракує, через що за пальним стоять черги.

Ще одна новина – атака по російській залізничній інфраструктурі. На перегоні Дядьково – Людіново обвалилася частина мосту, з колії зійшли 10 вагонів. В Унечському районі біля райцентру Унеча зійшли 18 вагонів, які, за словами російської влади, були порожніми. Також була атака в Навлінському районі, де пошкоджено залізничні шляхи.

Україна, очевидно, намагається дроновими ударами порушити логістику Брянської області. Це стосується не лише маршрутів уздовж українського кордону, а й шляхів у напрямку Білорусі, через які Росія отримує частину нафтопродуктів. Саме тому важливо нищити переїзди, мости й іншу інфраструктуру, яка працює на воєнну машину ворога.

Російські атаки на Київ 28 вересня (фото – ДСНС):





Росія ж у відповідь вдається до своїх традиційних атак по цивільних, але без успіхів на фронті їхній терор не має ніякого сенсу. А успіхи в окупантів відсутні.

Куп'янський напрямок: росіяни тікають, прикриваючись цивільними

Українські війська просунулися в районах Дворічної та Западного – це населені пункти на північ від Куп'янська. Тут діють штурмові підрозділи корпусу "Хартія", зокрема полк Р.У.Г.

Суть операцій полягає в тому, щоб зачистити коридор за річкою Оскіл і перекрити його від ворожих просувань у напрямку Куп'янська. Ворожий плацдарм уже не є суцільним, однак росіяни продовжують інфільтраційні дії: десь відступають, щоби не опинитися в оточенні, а десь намагаються просочуватися далі.

Один із таких випадків зафіксували дрони корпусу "Хартія". Росіяни, переодягнені в цивільне, використали місцевих мешканців як прикриття. У районі села Голубівка вони намагалися втекти в напрямку газопроводу.

Росіяни використовують цивільних як живий щит – дивіться відео:

Росіяни виводили цивільних жителів Куп’янської громади через газогін "Шебелинка – Острогозьк". У групі було дев'ятеро цивільних, серед них діти, літні люди та одна людина на милицях. Поруч рухалися чоловіки призовного віку в цивільному одязі – схоже, це переодягнені російські військовослужбовці.

Наші дрони цю групу не атакували, а лише супроводжували. У підсумку росіянам вдалося втекти, використавши цивільних як щит прикриття.

Такі дії є воєнним злочином. Це і примусове виведення цивільних із місця проживання в зоні боїв, і переодягання комбатантів у цивільне. Для росіян це звична практика: вони йдуть на будь-які порушення, аби врятуватися або просунутися за лінію української оборони.

Лиманський напрямок: операція "Вівальді" й великі втрати росіян

На Лиманському напрямку – приємні новини. DeepState вже показує рухи українських військ і просування підрозділів третього армійського корпусу на іншому фланзі російського вклинення біля Лимана.

Поступово офіційно з’являється інформація про наступні етапи операції "Вівальді". Окрім звільнення Середнього, Дробишевого та Новоселівки, вже можна офіційно говорити про флангові удари наших військових із півночі по російському вклиненню за річкою Чорний Жеребець.

Нові звільнені від окупантів території на третьому етапі "Вівальді" / Скриншот карти DeepState

Про бої в районах Рідкодуба, Катеринівки та Нового говорили ще в серпні, але зараз про них уже повідомляється офіційно. Операція мала багатокроковий і багатофазовий характер.

Третій армійський корпус офіційно повідомив про звільнення Рідкодуба та Катеринівки на Лиманському напрямку в Донецькій області. Українським силам вдалося повернути під контроль ще 51 км² української території.

Втрати російських окупантів у цих боях становили близько 2000 осіб живої сили, а ще понад 250 росіян потрапили в полон.

Полонені росіяни під час "Вівальді" / Скриншот відео Третього армійського корпусу

Особливо показовим стало застосування БТРів як дистанційно керованих НРК-камікадзе. Наші військові використовували старі радянські БТР-60, начинені вибухівкою, щоб заганяти їх у місця накопичення російської живої сили. Там машини підривалися і завдавали ворогу дуже великих втрат.

Ключовою ціллю цього етапу стало визволення селища Нове – важливого логістичного й оборонного вузла для російських підрозділів на плацдармі. Зараз Нове вже перебуває в синій зоні.

Можна припускати, що звільнено і сусідню Зелену Долину, хоча офіційних повідомлень із цього приводу ще немає. Водночас росіяни фіксували українські НРК, які рухалися і в районі Зеленій Долини.

За цей етап було звільнено 51 км² української землі. Цей етап мав переломне значення для всієї операції. Логіка боїв на плацдармі полягала в тому, що той, хто контролює висоти навколо Нового, той і тримає ініціативу.

Для прориву ключових опорних пунктів противника ми застосували наше ноу-хау – старі радянські БТРи, перетворені на НРК-камікадзе. Під час цього етапу операції втрати противника в живій силі склали понад 2000 осіб.

Військова кореспондентка Анна Калюжна розповіла деталі про звільнення Середнього на першому етапі операції. За її словами, це село звільняла 66 окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго, причому без жодної втрати з нашого боку.

Пост Анни Калюжної:

Вона навела історію про те, як мінометка батальйону "Каста" працювала по сусідніх будівлях, де були штурмовики, на яких налетів рій FPV на оптоволокні. Через розрив мін каміння пошкодило оптоволокно, і ворог не зміг знищити укриття, де ховалися військові 66-ї бригади.

Бригаду тривалий час готували до штурмових дій, тренування проводили навіть у зоні бойових дій, щоб піхотинці не боялися звуків вибухів. Також обирали оптимальну погоду, користувалися тимчасовою відсутністю зв’язку ворога, заздалегідь знищували укриття й точки зльоту російських пілотів. Усе це дозволило штурмовикам дістатися до нуля фактично без втрат.

Південніше Лимана та Ямполя, в районі річки Сіверський Донець, також тривають контратаки українських сил. Активні дії ведуться біля Діброви, Озерного та по інший бік річки, зокрема в районі Стародубівки між Миколаївкою та Кривою Лукою.

Мета цих дій – відкинути ворога й убезпечити слов’янський напрямок оборони від ворожих просувань та інфільтрацій. Загалом тут також спостерігається тенденція до стабілізації ситуації.

Ситуація на Костянтинівському та Добропільському напрямках

Генштаб повідомляє про близько 200 ворожих атак, штурмів і бойових зіткнень за добу. Більшість із них припадає на Костянтинівку.

З Костянтинівки наразі не надходить новин про драматичні ворожі просування, але ситуація легшою не стала.

Наші військові стримують ворога від проникнення флангами навколо Костянтинівки – в районах Олексієво-Дружківки, Осикового та Віролюбівки.

Скриншот карти DeepState

Ворог намагається брати Костянтинівку в кліщі, тому бої тут особливо активні саме на флангах.

З Добропільського виступу росіяни впродовж минулих тижнів намагалися прорватися в район Дружківки та Райського, а також тиснуть у напрямку Добропілля. Тут теж тривають активні бойові дії.

Олешки: гуманітарна катастрофа й доставляння допомоги дронами

Олешки – це окуповане росіянами місто на лівому березі Дніпра, навпроти Херсона. До великої війни це було хороше місце для життя, а нині – територія катастрофи для тих, хто там лишився.

За оцінками, в місті лишається трохи більше тисячі людей. Росіяни блокують місто, не дають цивільним вийти, а також не забезпечують доставлення питної води, їжі та медикаментів.

Після резонансу Херсонська ОВА разом з українськими військовими почала доставляти продукти в Олешки важкими дронами. За одну з ночей минулого тижня було доставлено понад 4 тонни допомоги одразу в сотні точок над містом.

Операція з доставлення допомоги людям в окупованих Олешках:

Раніше подібні спроби були менш масовими, а росіяни відстежували місця скидів, намагалися відбирати провіант у людей і звинувачувати їх у співпраці з ЗСУ. Тепер вирішили діяти інакше – масово скидати їжу по різних точках, щоб її встигли знайти місцеві жителі, а окупанти не змогли все перехопити.

У місті досі залишаються люди, які фактично живуть у голоді, варять суп із лободи, портулаку та інших трав. Дуже важко і тваринам, яких нічим годувати. Уже є випадки поїдання собак.

Околиці заміновані, над містом і сусідніми селами кружляють дрони. Вийти кудись за їжею – ризикована справа, на яку наважуються не всі.

Огляд подій війни на фронті 28 вересня 2026 року від Андрія Дрозди – дивіться відео: