Огляд подій війни на фронті та в тилу за добу станом на 29 вересня 2026 року від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Головними темами випуску стали:

Масована атака по Україні та успішна робота ППО;

реформа офіцерського корпусу Сил оборони від головкома Драпатого;

контратаки ЗСУ на фронті;

російські понти з "Орєшніком".

Текстова версія огляду Андрія Дрозди – на 24 Каналі.

Масована атака по Україні та робота ППО

Жах і кошмар відбувалися в Києві вчора. Прилетіло по Академії наук та інших будівлях у центрі Києва.

Дата-центри росіяни знову атакують, намагаючись позбавити українців інтернету та мобільного зв'язку. Але гинуть люди, цивільні. Це найжахливіше.

Крім Києва, було бомбардовано Харків, Дніпро, Одещину за цю добу.

Російський терор не припиняється / фото – ДСНС

Вночі були нові атаки. Але Сили ППО знешкодили всі запущені Росією ракети і понад 100 дронів. Були, на жаль, і падіння підбитих дронів, і уламків у Києві, на Київщині і на Одещині. Є постраждалі, є завдана шкода.

Вдалося перехопити протикорабельну ракету "Циркон", дві балістичні ракети, імовірно "Іскандер-М", а також значну кількість реактивних дронів.

Путін каже, що в України немає чим збивати реактивні дрони, але це вже не так. Реальність змінюється, і Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів. Уже до 60% ми наближаємося по збиттю реактивних дронів.

Загроза "Орешника" і тиск Росії на Захід

Путін вирішив, імовірно, розчехлити ракету "Орешник". З'явилося повідомлення про закриття повітряного простору над полігоном "Капустин Яр". Є кадри супутника і повідомлення з російського боку.

Обмеження на польоти над Капустиним Яром в Астраханській області на величезній території буде діяти з 28 вересня до 3 жовтня, щодня з 9-ї до 19-ї за московським часом. Зона охоплює простір від земної поверхні без встановлення верхньої межі, тобто формально поширюється на всю висоту польоту аж до космосу.

"Капустин Яр" використовують для запусків різноманітних балістичних ракет, у тому числі міжконтинентальних ракет великої дальності. І закриття цього повітряного простору зараз пов'язують з можливим запуском російської балістичної ракети "Орешник", яка саме звідти злітає. Може бути й інший сценарій, можливе випробування іншого ракетного озброєння.

Росія знову прагне залякати союзників України / Скріншот – NOTAM

Але зараз очевидно, що Путін намагається в такий спосіб психологічно тиснути на Україну, на Європу, навіть більшою мірою на Захід. Ми знаємо, що суттєво посилилися чутки про можливі провокації, локальні вторгнення, обстріли в районі країн Балтії, зокрема Литви, Естонії, Латвії.

Навіть російські, по суті, нацистські формування під назвою «Русіч» опублікували вчора фотографію своїх штурмовиків нібито в районі Івангорода і Нарви. Це кордон Росії і Естонії. Тому за цими чутками, вкидами і залякуваннями може стояти щось більше — саме підготовка Росії до реального нового етапу війни і ескалації проти Європи.

Ситуація на Харківщині

На північ від Харкова (так званий Дергачівський напрямок) росіяни намагаються активно інфільтруватися у прикордонній зоні з українського боку. Йдеться про населені пункти Козача Лопань, Прудянка, Слатине.

Ситуація тут може виглядати відносно стабільною, якщо орієнтуватися на карту бойових дій, але фактична обстановка вже на землі значно складніша. Наразі зафіксовано просування росіян східніше Гоптівки — це прикордонний населений пункт, де був фактично пропускний пункт.

Ділянка надзвичайно важлива для можливості створення умов для подальшого розвитку наступальних дій і додаткового тиску на наші позиції. Відомо також, що росіяни здійснювали подібні інфільтрації в районі села Алісівка по інший бік цієї ж таки траси.

Скріншот карти DeepState

Окремо потрібно звернути увагу на фланги в районі Бугаївки і Токарівки. Йдеться і про село Токарівка, сусіднє з Гоптівкою. Росіяни намагаються обходити Гоптівку з іншого флангу і так само інфільтруватися. У районі Токарівки і Бугаївки неодноразово фіксували проникнення ворожих груп на околиці населених пунктів. Блукаючі групи російської піхоти, які намагаються затаїтися, накопичитися в цьому місці, присутні. Ділянка вже навіть південніше, на південний схід від Козачої Лопані. У ворога тут доволі висока активність.

Куп'янський напрямок і зачистка лісів

Стабілізація натомість відбувається північніше Куп'янська, біля сіл Западне і Дворічна. Дворічна — це фактично містечко. Триває поступова зачистка лісів, лісосмуг штурмовиками полку Р.У.Г. корпусу "Хартія". Їм допомагають піхотинці 35-ї бригади морської піхоти.

Головна мета – зачистки району біля Дворічної і Западного на північ від Куп'янська, як ми говорили в попередніх оглядах, — обрізання російського плацдарму за річкою Оскіл. Річка протікає на південь до Куп'янська. Росіяни користувалися берегами цієї річки, газопроводами, різноманітними об'єктами інфраструктури, укриттями в населених пунктах для того, аби цим напрямком, цим плацдармом, коридором вздовж річки просуватися з півночі на південь до Куп'янська, накопичувати піхоту, інфільтруватися і вести бої за місто.

Зараз ми бачимо, що в районі Хутора Калинівка між Кіндрашівкою і Западним нашим військовим вдалося зачистити ще клаптик лісів, лісосмуги на північ від Куп’янська. Є кадри від полку Р.У.Г., які демонструють, як проходила ця операція.

Бої в лісах під Куп'янськом, 18+ – дивіться відео:

Йдеться про вузенький відрізок лісосмуги. Там теж було накопано різноманітних укриттів, підземних нір, де сиділи окупанти. У ході цієї операції вдалося взяти й російського полоненого. Також було встановлено контроль над ділянкою місцевості південніше Западного.

По суті навколо села Западне українські військові здійснюють просування і зачистку. Як відбувається зачистка підземних нір — гранати використовуються, можна побачити на кадрах. Раніше Р.У.Г. зачистив велику площу місцевості між Дворічною і Западним. Спільно з морською піхотою частину операцій уже проведено, і активність не спадає. Тобто операція ще далеко, очевидно, від завершення.

У самому Куп'янську ситуація залишається непростою, оскільки за останні місяці росіянам вдалося повернути свою окупаційну піхоту в це місто. І зараз їх там треба знову зачищати, виловлювати.

Гірші справи за річкою Оскіл. Біля Ківшарівки і Куп’янська-Вузлового росіяни продовжують інфільтрацію, тиск піхоти і тримають ініціативу у своїх руках. Її поки що там відібрати не вдалося.

Операція "Вівальді" – чого чекати від 4-го "концерту"

Операція "Вівальді" триває і перебуває вже на четвертому етапі свого розвитку.

Третій армійський корпус публікує нові відео того, як росіян вдавалося викидати з лиманського напрямку, звільняти наші українські села і населені пункти – Катеринівку, Нове, Рідкодуб, Новомихайлівку. Раніше нам показували фланг на заході цього виступу — це Шандриголове, Новоселівка, Середнє, які були звільнені раніше. Тепер ми бачимо, що українські війська просуваються вже по флангах цього виступу.

Нові українські села звільнені від окупантів – дивіться відео:

Далі — бої на рубежах річки Чорний Жеребець. Це район Макіївки, Невського, Іванівки, де вже відбувалися активні бойові дії з ініціативою на боці українських військ.

Маємо також кадри того, як застосовувалися БТР-камікадзе третім армійським корпусом на цьому напрямку. Це особливий технічний прийом, який був застосований у ході наступальних дій. Зокрема вдалося перетворити на величезний роботизований НРК БТР-60, начинити його вибухівкою, дистанційно спрямувати цей БТР у місце накопичення ворожої піхоти і знищити, по суті, будинок із підвалами або якесь підземне укриття, можливо бліндаж, де сиділи росіяни.

Троянські БТРи – дивіться відео:

Сила вибуху, як стверджують у Третьому армійському корпусі, дорівнює керованій авіабомбі. І очевидно, що цей вибух розносить ущент ворожий вузол зв'язку та управління. Бомб треба скинути багато, аби вони влучили точно в ціль. Принаймні росіяни не завжди точно скидають, але це їхній козир наразі на полі бою, оскільки українці володіють меншою кількістю КАБів. Це переважно бомби західного виробництва, і вони менші за розміром, ніж ті, що застосовують росіяни.

Тому доводиться йти на такі технологічні прийоми, застосовувати механізовану, броньовану техніку, яка точно заїде в місце певних координат і там здійснить підрив ворожої оборонної позиції. Це навіть точніше і, імовірно, у деяких випадках ефективніше, ніж авіабомба.

Загалом площа звільненої території під час операції "Вівальді" вже сягає 176 км². Це більше, ніж площа Одеси. Загальні втрати окупантів за три сезони в «Вівальді» становлять уже близько 5 000 солдатів і офіцерів.

Дуже важливо, що вдалося знищити точки зльотів дронів російського підрозділу "Рубікон", тому його довелося зняти з цього напрямку. Росіяни залишилися без очей у небі, без броні і зрештою без цілих рот, адже 250 окупантів здалися в полон, щоб вижити.

Добропільський напрямок

Добропільський напрямок – один із найактивніших. Тут є зміна по карті, на жаль, не на користь українських військ. Йдеться про просування в районі Шевченка і Василівки від Новоолександрівки.

Це той виступ, який росіяни штурмують, атакують чи не найактивніше в останні дні. Дуже багато атак, спрямованих на північ, у район сіл Надія, Новогришине, Добропілля, Красноподілля тощо. Тут уже доходить до села Добропілля сіра зона. Ці села в долині річки на південь є своєрідним рубежем оборони міста Добропілля. Природно, вони фактично сформували лінію оборони.

Скріншот карти DeepState

Росіяни прагнуть цю лінію прорвати і просочуються на Добропілля піхотними групами з різних напрямків. Однак ці атаки ворогу даються високою ціною. Противник тут лише безповоротно втратив 150 одиниць живої сили. І це лише вбитими, і лише на 40 кілометрах лінії бойового зіткнення.

Великоновосілківський та Олександрівський напрямки

Вздовж траси Запоріжжя — Донецьк українські військові продовжують витісняти ворога, атакувати його. У районі села Комар українським військовим вдалося закріпитися. На черзі – Отрадне, Багатир.

Судячи з характеру дій наших підрозділів, у перспективі цей відрізок біля траси Запоріжжя — Донецьк може знову перейти до умовно Великоновосілківського напрямку і до Курахівського напрямку.

Скріншот карти DeepState

Тут важливо, що ми спостерігаємо певне зміщення активності і можливе розширення зони наших дій у бік населеного пункту Багатир.

Також ми знаємо, що і в районі Дачного українські війська активно тиснуть на ворога, і в районі Комара, тобто на флангах від цієї траси, відбуваються цікаві процеси.

Гуляйпільський та Оріхівський напрямки

Гуляйполе і Оріхів: на обох відрізках спостерігається позитивна для нас динаміка. Причому мова йде не лише про окремі локальні дії, а про поступове створення умов для подальшого розвитку наступальної активності.

На західному фланзі від Оріхова (Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка) українські підрозділи проводять атаки, які мають доволі хорошу динаміку.

На Гуляйпільському напрямку є українське просування східніше Воздвижівки і Верхньої Терси. Це ділянка, яку раніше росіяни доволі активно атакували. Йдеться про цей район, де, на думку або за інформацією цього ж таки автора, українські військові здійснюють уже свої атаки і перехоплюють ініціативу у ворога.

Кадрові зміни в Генштабі

Головком Михайло Драпатий проводить ревізію серед офіцерського складу Генерального штабу Збройних сил України.

Він запустив процедуру кадрового перегляду офіцерів, які служать у Генштабі Збройних сил України. Його команда хоче залишити на посадах переважно тих, хто має бойовий досвід і спроможний управляти військами, – повідомляють офіцери Генштабу, які поговорили з журналістами "Української правди".

28 вересня головком особисто зібрав керівників усіх структурних підрозділів Генштабу і чітко пояснив, чого від них очікує. Основний посил такий: якщо від військ вимагаємо змінюватися, починати треба із себе.

Офіцерам потрібний бойовий досвід / фото – 93 ОМБР

Один із перших кроків — кадровий перегляд. До 2 жовтня керівники мають подати інформацію щодо офіцерів, генералів Генштабу, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань у складі угрупувань на рівні батальйон, бригада, корпус, угрупування військ.

Бойовий досвід не єдиний критерій професійності, але стратегічний штаб під час війни не може втрачати зв’язок із тим, що реально відбувається у військах. Генштаб — це сервіс для військ, який має давати ефективні рішення і спрямовувати їх на відповідні напрямки.

Наразі не йдеться про всіх і про автоматичне звільнення тих, у кого немає бойового досвіду, але частину з цих офіцерів направлять у війська на здобуття такого досвіду. А в Генштаб будуть підбирати офіцерів з актуальним бойовим досвідом.

Побачимо, наскільки ефективно і швидко ці зміни будуть впроваджуватися в життя.

Огляд подій війни за 29 вересня 2026 року – дивіться відео: