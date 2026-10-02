Огляд подій російсько-української війни за добу станом на 2 жовтня 2026 року від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Головні теми випуску:

російський терор проти Києва та цинічні погрози Путіна;

повноцінний дебют української балістики;

аналіз ситуації на фронтах.

Текстова версія огляду Андрія Дрозди – на 24 Каналі.

Київ під ударами: мости, житловий будинок і транспортний колапс

Росіяни вчора кілька разів били по мостах через Дніпро в Києві, зокрема по Південному мосту. Для ударів застосовували реактивні дрони.

Зафіксовано пошкодження поблизу опор мосту, а також удари по дорожньому полотну. Уночі атаки повторювалися, і станом на ранок рух по мосту був перекритий.

Росія б'є по мостах у Києві / фото – ДСНС

Через закриття Південного мосту виникли обмеження і на інших переправах. Міст Патона і без того мав проблеми конструктивного характеру, а на мосту метро зранку теж обмежували рух.

У підсумку Київ дуже швидко отримав транспортний колапс: нормального зв'язку між лівим і правим берегами не було, люди йшли мостами пішки, аби дістатися на роботу.

Також російський безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Києві на Осокорках. За даними ДСНС, одна людина загинула, ще двоє були поранені. Це ще один приклад російського терору проти столиці.

Внаслідок удару "реактивного шахеда" загинула людина / фото – ДСНС

Росіяни тепер б'ють не лише по електроопорах, а й по АЗС, залізниці, складах, дата-центрах, а тепер і по мостах. Видно, що ворог постійно перефокусовує удари на нові типи цілей, щоб створювати транспортні й логістичні проблеми в столиці.

Українські удари по Росії: Волгоград і Самара

Поки Росія тероризує цивільних, Україна відповідає атаками по об'єктах, завдяки яким держава-агресорка фінансує війну.

Українські далекобійні безпілотники атакували Волгоград і Самару. У Волгограді горить великий НПЗ, який належить "Лукойлу". Поруч також атакували хімічне підприємство "Каустик".

Волгоградський НПЗ — один із найбільших у Росії. Його вже не вперше атакують, і цього разу, попри спроби росіян щось збити, були влучання.

У Самарі, за даними джерел, спалахнула лінійна виробнича диспетчерська станція. Це один із найбільших резервуарних парків нафти в Європі й частина системи "Транснефть". Саме там сходяться чотири трубопроводи: із Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурзької області та Казахстану. Об’єкт дуже важливий, і по ньому вже не вперше успішно били.

Цієї ночі туди знову долетіли дрони, і на місці видно велику пожежу та сильне задимлення.

Президент Зеленський зранку прокоментував ці удари словами: "Справедливо відповідаємо на російську ескалацію нашими далекобійними санкціями. Фактично щодня є важливі результати. Уражено нафтові об’єкти в Самарському, Волгоградському регіонах".

Він також відзначив результативну роботу в Чорному морі, в Орловському, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському, Краснодарському регіонах по аеродромах, підприємствах, НПЗ, ракетно-космічному центру і складу боєприпасів окупантів. До операцій були залучені СБУ, ГУР, СБС, Сили спеціальних операцій і Служба зовнішньої розвідки.

Грибок у Підмосков'ї / фото – соцмережі

Окремо згадується вибух на хімічному заводі воєнного призначення в Краснозаводську Московської області. До українських атак це, ймовірно, не має стосунку, можлива диверсія або аварія. Зруйновано виробничий цех заводу корпорації "Ростех". За повідомленнями, семеро людей загинули, ще п’ятеро можуть бути під завалами, 40 евакуйовано. Підприємство виробляє спецхімію, вибухівку і, ймовірно, термобаричні боєзаряди для російських дронів.

Істеричні заяви Путіна на "Валдаї" та реакція Зеленського

Слова Зеленського були також і реакцією на чергові істеричні заяви Путіна. Той учора виступав на форумі "Валдай" і в підмосковній Істрі (це в 100 кілометрах від згаданого вище Краснозаводська). Серед типових заяв — чергові ядерні погрози Заходу й НАТО. Як тільки на фронті у росіян все погано, Путін знову повертається до ядерної теми.

Він також заявив, що удари по російських НПЗ — це нібито нормально, мовляв, втрачено лише 1% ВВП, а дизель Росія і так не експортувала б через санкції. Таким чином Путін фактично заперечив версію Дональда Трампа про те, що саме українські удари не дають Росії експортувати дизель.

Водночас Зеленський в інтерв’ю для Financial Times сказав, що Путін наказав військовим відмовитися від правил війни. Після цього Росія ще сильніше посилила удари по Києву, зокрема по школах, лікарнях і дата-центрах. Тобто йдеться про відвертий терор, коли Кремль робить ставку не на поле бою, а на удари по цивільній інфраструктурі.

Українська балістика FP-7: перше бойове застосування

Україна виконує обіцяне: восени вже летять українські балістичні ракети. Поки що йдеться про ракети малої дальності.

Зеленський учора показав відео запуску FP-7 — української балістичної ракети з дальністю 250 кілометрів.

У дописі він написав: "Українська тактична балістика FP-7, перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі виробництво. Слава Україні!"

Бойовий пуск FP-7 – дивіться відео:

FP-7 — продукт компанії Fire Point. Дальність ураження — до 250 кілометрів, бойова частина — до 200 кілограмів, відхилення від цілі — 14 метрів, швидкість — до 1500 метрів за секунду. Яка саме ціль була уражена, з допису не зрозуміло, але сам факт першого бойового застосування — це дуже важлива подія.

Fire Point раніше вже показувала крилату ракету "Фламінго", і тепер у бойових умовах презентувала ще й балістичний напрямок. Паралельно в України є проєкт FP-9, але він поки не застосовується. Очевидно, що для ударів по більших відстанях ще потрібні ракети дальшого радіусу дії.

Протидія реактивним дронам "Герань-4" і "Герань-5"

У Румунії біля села Плауру впав російський дрон типу "Шахед". Це вже не поодинокий випадок, а фактично нова військова рутина: російські дрони залітають у Молдову та Румунію і падають там після атак на Одещину.

Але є і добрі новини: підрозділ Lasar's Group Національної гвардії України перехопив реактивний дрон "Герань-5". Це зараз один із найшвидших російських безпілотників, фактично вже модифікована крилата ракета. Його наздоганяє український перехоплювач P1 Sun від Skyfall.

Є й відео збиття реактивної "Герань-4" біля Рівного. Це підтверджує, що такі дрони можна перехоплювати вже наявними засобами.

Зеленський заявив, що Україна готує перехоплювачі спеціально під реактивні дрони. Зараз тестують одразу п'ять моделей, а завдання до кінця жовтня — вийти на виробництво сотень таких перехоплювачів на місяць. Проблема одна — швидкісні двигуни. Росіянам такі двигуни постачає Китай, і це окрема тема, бо Китай фактично наживається на цій війні.

Загибель українського пілота

У Воронезькій області розбився російський військовий гелікоптер Мі-8. Троє членів екіпажу — командир, штурман і бортовий технік — загинули. Подія сталася в Аннинському районі. Основна версія – "вогонь по своїх".

На жаль, є і трагічна новина для України. Командування Повітряних сил повідомило про втрату винищувача МіГ-29. Під час виконання бойового завдання загинув капітан Мамбетов Марат Ридванович, командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації.

У літак Марата Мамбетова влучила російська ракета, ймовірно, запущена з російського винищувача. Пілот катапультувався, але отримав важкі поранення і, на жаль, не вижив. Йому було лише 25 років. Це дуже важка і болюча втрата для Повітряних сил.

Вічна пам'ять герою!

Харківщина: Дергачівський напрямок і російські "флаговтики"

На Дергачівському напрямку росіяни намагаються інфільтруватися біля Козачої Лопані та вздовж траси Харків — Бєлгород, рухаючись у бік Кудіївки і Алісівки. Мета — створити зону проникнення вздовж кордону.

Росіяни показали кадри з Високої Яруги біля Алісівки, майже на самому кордоні. Це типовий "флаговтик": один росіянин із триколором намагається імітувати захоплення села. На думку ведучого, це свідчить, що стійкого контролю там у ворога немає.

Скріншот карти DeepState

У районі Вовчанська й Білого Колодязя також тривають інфільтрації та зачистки. Західні OSINT-проєкти повідомляють про можливі контратаки українських військ північніше Білого Колодязя, біля Волохівки та Волохівського, але ці дані поки що не підтверджені офіційно.

Російські заяви про контроль над Білим Колодязем ще в серпні виявилися брехнею, як і всі попередні вкиди про нібито оточення українських підрозділів на Харківщині.

Лиманський напрямок: операція "Вівальді" і полонені

З Лиманського напрямку Третій армійський корпус опублікував цікаве відео, де Андрій Білецький спілкується з полоненими російськими військовими. Понад 200 окупантів були взяті в полон під час операції "Вівальді".

Усі росіяни, які присутні у відео, добровільно погодилися на розмову перед камерою. Їхні свідчення показують, наскільки тяжко їм було на цьому напрямку, і чому для них полон фактично став порятунком.

Спілкування українського генерала з полоненими російськими окупантами – дивіться відео:

Зверніть увагу на колосальну різницю між якістю українських і російських підрозділів. Третій армійський корпус демонструє високий клас наступальних дій на Донеччині, а українські контратаки поступово ширяться і південніше річки Сіверський Донець.

Відбуваються стабілізаційні дії в районі Миколаївки, Стародубівки, Оріховатки, а також певні стабілізаційні дії біля Краматорська.

Добропільсько-дружківський відтинок: спільні дії українських підрозділів

Ще один важливий напрямок — між Добропіллям і Дружківкою, де ворог намагався інфільтруватися в районі Торського, Райського, Новомиколаївки та Новоандріївки.

Тут діяли підрозділи "Азову", штурмового полку "Скеля", який перебуває в оперативному підпорядкуванні корпусу "Азов", а також 93-тя бригада "Холодний Яр".

93-тя бригада опублікувала кадри стабілізаційних дій у цьому районі. За повідомленням холодноярців, упродовж липня-вересня російські окупанти намагалися штурмувати та інфільтруватися в районах Новопавлівки, Павлівки, Торського, Малого Райського, Торецького, Петрівки, Новогригорівки та інших населених пунктів, але безуспішно.

Скріншот карти DeepState

Ворожі групи виявляли, уражали й знищували дронами, артилерією та в стрілецьких боях. Підрозділи бригади також продовжували оборону в районі Русиного Яру. У ході розвідувально-пошукових дій було поповнено й обмінний фонд полонених.

На окремих ділянках фронту холодноярці діяли у взаємодії із суміжними підрозділами, зокрема з батальйонами "Скелі" 425-го штурмового полку. Спільними зусиллями ворога вдалося стримати, і всі спроби росіян просунутися на цьому напрямку зазнали невдачі.

Огляд подій російсько-української війни 2 жовтня від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди – дивіться відео: