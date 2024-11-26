Росіяни придумали пастку на Харківщині й швидко наступають на Торецьк: огляд фронту й карти ISW

Російські війська активізували прикордонні рейди у Харківській області. Складною ситуація залишається у Донецькій області, зокрема на Торецькому й Покровському напрямках.

Також російські сили продовжують наступальні операції в напрямку Часового Яру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Чому росіяни активізувалися на кордоні в Харківській області

Російські війська дещо активізували прикордонні штурми на північний захід від Харкова на тлі продовження наступальних операцій на північний схід від Харкова, але не здійснили жодних підтверджених просувань вперед.



Росіяни посилили рейди на Харківщині / Фото ISW

Генштаб ЗСУ повідомив, що 24 і 25 листопада російські війська проводили наступальні операції поблизу кордону на північний захід від Харкова в районі Козачої Лопані і Кудіївки та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська і Тихого.

Російські рейди, ймовірно, мають на меті зафіксувати українські сили вздовж кордону на півночі Харківської області і змусити Україну передислокувати сили з Курської області, де російські війська наразі проводять інтенсивні наступальні операції з метою повернути втрачені позиції.

Чи змогли росіяни форсувати Оскіл

Пропагандисти поспішили заявити, що російські війська форсували річку Оскіл на північ від Куп'янська. Проте в ISW не спостерігали жодних підтверджених фактів просування російських військ.

Командир українського батальйону, що діє на Куп'янському напрямку, повідомив, що українські сили завдають російським військам втрат у співвідношенні 1 до 5, і що російські сили намагаються захопити плацдарм на правому березі річки Оскіл.

Командир українського батальйону заявив, що українські безпілотники не дають російським силам проводити механізовані штурми в радіусі 12 кілометрів від лінії фронту, і що російська піхота в основному просувається пішки на Куп'янському напрямку.

Російські війська продовжили наземні атаки на північ від Куп'янська біля Новомлинська та Голубівки; на південний схід від Куп'янська біля Піщаного, Лозової, Загризового, Новоосипового, Колісниківки та Кругляківки; та на південь від Куп'янська біля Сенькового.

Яка ситуація у Часовому Ярі

Російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Сватове – Кремінна 24 і 25 листопада, але не здійснили жодних підтверджених просувань.

Окупанти продовжували наступальні операції в напрямку Часового Яру, але не досягли підтвердженого просування вперед.

Пропагандисти стверджують, що підрозділи 98-ї повітряно-десантної бригади (ВДВ) ведуть бої в промисловій зоні Часів Яру, але неясно, чи зайняли вони якісь невизначені позиції на заводі.



Карта боїв на Донеччині / Фото ISW

Окупанти стверджують, що просунулися вперед біля стадіону в Часовому Ярі, час від часу проникають у промислову зону і захопили кар'єр біля Ступочок. В ISW не бачили візуальних доказів, які б підтверджували ці максималістські заяви.

Речниця Луганської групи українських військ Анастасія Бобовнікова описала ситуацію в Часовому Ярі як особливо "небезпечну", оскільки значна кількість російських військ почала накопичуватися на Краматорському та Сіверському напрямках і застосовує різноманітні нові тактичні прийоми, намагаючись прорвати українську оборону в цьому районі.



Карта боїв у районі Часового Яру / Фото ISW

Українська бригада, що діє в напрямку Часового Яру, оцінила, що російські сили можуть зіткнутися з нестачею зброї, оскільки вони нещодавно почали використовувати в бою морські системи, такі як протичовновий ракетний комплекс РБУ-6000 "Смерч".

Росіяни з "неймовірною швидкістю" наступають на Торецьк

Російські війська нещодавно просунулися на південному заході Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 листопада, вказують на те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на захід уздовж вулиць Ризького та Сормовської на південному заході Торецька.

Бобовнікова повідомила, що російські війська активно ведуть штурми і "наступають з неймовірною швидкістю" на Торецькому напрямку.



Карта боїв у районі Торецька / Фото ISW

Як Україна відбиває наступ росіян на Покровському напрямку

Окупанти заявляють, що 25 листопада російські війська незначно просунулися на південь і південний схід від Покровська. Проте ISW не може самостійно перевірити ці заяви.

Український батальйон повідомив 24 листопада, що провів успішну механізовану контратаку поблизу Миколаївки (на схід від Покровська).



Карта боїв на Покровському напрямку / Фото ISW

Український військовослужбовець заявив, що російські сили перекидають значну кількість військ з Новоолексіївки для прориву в напрямку траси Т0515 Шевченко – Новотроїцьке – Ясенове за танкової підтримки.

Український військовослужбовець додав, що нещодавно російські війська вийшли на околиці Пушкіного. Речник групи українських військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що українські мінні поля знищили 30 відсотків російської військової техніки під час нещодавніх штурмів на Покровському напрямку.

Російські війська продовжували наступати на заході Запорізької області поблизу Новоандріївки, але не здійснили підтвердженого просування вперед.