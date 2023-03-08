Зупинилось з людьми у кабінках: оглядове колесо, що урочисто відкрив Путін, зламалось

У Москві зупинилось оглядове колесо, яке відкривав Владімір Путін. У ньому на той час перебували громадяни.

Розміщене колесо огляду у Всеросійському виставковому центрі. Російські телеграм-канали пишуть, що одному чоловіку стало погано, інформує 24 Канал.

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Що відомо про зупинку колеса огляду в Москві

Колесо огляду "Сонце Москви" на ВДНГ зупинилося з людьми у кабінках. За нашими даними, людині стало погано, їй викликали швидку,

– мовиться в повідомленні.

Ворожі пабліки також писали, що адміністрація проводила евакуацію відвідувачів. На місці події перебували рятувальники. Також російські телеграми публікували відео, яке знімали люди, що там застрягли.

Згодом повідомили, що нібито колесо вже запустили, а людей з нього евакуювали.

Що відомо про "інцидент" у Брянській області

2 березня росіяни заявили, що у Брянській області нібито була висадка "української ДРГ". Вороги там описували довгий список подій, які містили багато протиріч.

Згодом виявилось, що це "Руський Добровольчий Корпус" перейшов державний кордон Росії. Вони опублікували відео біля Фельдшерського пункту, про який нили окупанти.

Фахівці з Інституту з вивчення війни підкреслили, що після цієї події ультранаціоналістична спільнота у Росії значною мірою незадоволена. Її обурює низка аспектів нездатності Кремля цілком і повністю дотримуватися власної брехливої риторики про ведення "екзистенційної війни" в Україні.

Путін відкривав колесо "Сонце Москви" 10 вересня 2022 року. На відкритті також був мер російської столиці Сєргєй Собянін.