Повторна повітряна тривога в багатьох областях: де є загроза удару з неба

У частині областей України на початку доби 1 серпня оголосили повітряну тривогу. Це вже повторне попередження про високу загрозу ворожих ударів.

Напередодні була всеукраїнська повітряна тривога та відбої почали лунати о 23 годині. Однак вже через півтори години знову "почервоніли" всі східні, а також частина південних і центральних областей. Відбої почали лунати вже орієнтовно о 00:45.

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В яких областях оголошували тривогу:

Харківська;

Запорізька;

Дніпропетровська;

Полтавська;

Черкаська;

Донецька;

Кіровоградська;

Сумська.

Окрім цього, на той момент ще від першої хвилі тривог була небезпека на Миколаївщині. А в Нікопольському районі незмінна загроза артобстрілів.

Невдовзі в мережі повідомили, що помічена активність ворожої авіації вздовж східного кордону України. Наразі це офіційно не підтверджували та не спростовували.

Якщо ви бачите влучання снарядів чи ракет – не фотографуйте і не знімайте. Такі матеріали в соцмережах можуть допомогти ворогу корегувати удар. Також не можна оприлюднювати жодних даних про роботу ППО.



Карта тривог станом на 00:22 / Скриншот

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