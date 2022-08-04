Оголосили збір коштів на реабілітацію поранених захисників Маріуполя

Рідні захисників "Азовсталі" оголосили про збір коштів на реабілітацію 26 поранених бійців. Їх вдалося повернути додому завдяки обмінам.

Гроші потрібні для того, щоб повернути українських захисників до нормального життя.

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На сторінці патронатної служби зазначили, що просять допомогти, оскільки наявних джерел фінансування постійно не вистачає.

Як допомогти українським захисникам

Реквізити для перерахування грошей в українській гривні:

Одержувач БО "БФ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ "ЯНГОЛИ АЗОВУ".

Код одержувача 44853674.

Поточний рахунок UA973052990000026002026224377.

Банк одержувача АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Отримувач: Толкачова Олена Олександрівна.

Або ж картка "Приватбанку": 5168 7520 0301 6162. Більше варіантів для переказів в іншій валюті шукайте на сторінці патронатної служби у телеграмі.

Додамо, що більшість українських захисників, зокрема й оборонців "Азовсталі", досі перебувають у полоні ворога. Україна не повинна забувати про них. Тому Асоціація родин захисників "Азовсталі" організує акцію на підтримку військовополонених у Дніпрі, Києві, Львові та інших містах України.

Де та коли відбудуться акції

Рідні захисників "Азовсталі" закликали максимально долучитися до акцій у своєму місті:

Київ – 4 серпня, 18:00, збір Софійська площа.

Львів – 5 серпня, 19:00, збір перед Оперним театром.

Кривий Ріг – 6 серпня, 10:30, збір біля Козака Рога.

Житомир – 7 серпня, 12:00, збір біля кінотеатру "Жовтень".

Дніпро – 7 серпня, 13:00, збір на набережній "Шар".

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