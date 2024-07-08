Що ж вони роблять гади? – працівниця "Охматдиту" емоційно про перші хвилини після удару

Росія скоїла черговий воєнний злочин, вдаривши по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. У ній приймали важкохворих дітей з усієї України. Масштаби збитків, які завдала Росія навіть складно осягнути.

Під час російської атаки деяким дітям проводили діаліз, також відомо, що тривали дві операції. Ведучий 24 Каналу Олег Білоусов, який перебуває на місці подій, поспілкувався з працівниками "Охматдиту". Вони детальніше розповіли про те, що відбувалося під час удару.

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Що відбувалося після удару по "Охматдиту"

Пошуково-рятувальна операція території лікарні триває. Все більше небайдужих киян долучається до розбору завалів та всіляко допомагає на місці. Росіяни свідомо цілилися у лікарню, знаючи, що там перебуває величезна кількість хворих дітей, їхніх батьків та персоналу.

Я тільки вийшла на вулицю і чую, як свистить (мається на увазі свист ракети – 24 Канал), хтось кричав, що збивають ракети. Небо чорне, усе бахкало. А потім прилетіло у наш 10 поверх. Я думала, що пів закладу знесе, що зараз усе рухне. Пішов страшенний дим, всі люди бігали, кричали. Це дуже страшно... Що ж вони роблять, гади? Знали прекрасно, що тут діти. До мене підбігла мама і каже, що в неї дитина в реанімації. Питає: "Що мені робити, куди бігти?",

– поділилась емоціями Віра Володимирівна, прибиральниця лікарні.

На щастя, дітей встигли евакуювати, тож пані Віра намагалась заспокоїти матерів. Інша жінка з дитиною на руках розповіла, що вона вийшла з будівлі, аби пройтись з малечею по території. Вона та 3-річна дитина дивом залишились живими.

"Це величезне горе. У тому корпусі, який постраждав найбільше, перебували діти у дуже важких станах. Там відділення токсикології, діти перебували на діалізі. Якраз у той момент почалась повітряна тривога, але наскільки я розумію, процес діалізу перервати неможливо", – пояснив Олег Янчук, дитячий лікар-хірург.

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При цьому росіяни заявляють, що нібито удар по "Охматдиту" – це буцімто наслідок роботи української ППО, яка збила ракету. Хоч відео удару, які публікували у мережі, спростовують відверту брехню окупантів. Російська ракета летіла прямо у лікарню.