В лікарні "Охматдит" за участі БФ "Шлях сердець" відновили знищене росіянами відділення генетики

В НДСЛ "Охматдит" продовжується відновлення роботи корпусів та відділень, що постраждали внаслідок терористичної атаки Росії.

У квітні завдяки тривалій активній співпраці з благодійним фондом "Шлях сердець" відкрили надважливе відділення генетики. Про це фонд повідомив на своєму сайті, інформує 24 Канал.

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Контекст

8 липня 2024 року Росія здійснила один з найбільших ракетних ударів по столиці, внаслідок якого постраждала лікарня "Охматдит". На момент удару там перебували понад 600 маленьких пацієнтів з родинами.

Ракетою було зруйновано корпус токсикології, що забезпечував критичну важливо процедуру діалізу. Будівлі поруч також постраждали від уламків та вибухової хвилі. Серед них – 15-й корпус, де розташований Спеціалізований медико-генетичний центр.

До відновлення роботи – від закупівлі обладнання до ремонтних робіт – долучилися соціально відповідальний бізнес та благодійні фундації. Серед них – благодійний фонд "Шлях сердець" та його засновник Артем Ляшанов, у фокусі яких – проєкти допомоги дитячим лікарням та навчальним закладам.

Що було зроблено

Був повністю відремонтований 4-й поверх корпусу, що передбачало:

капітальне відновлення всіх приміщень поверху;

відновлення комунікацій (сантехніка, електрика);

організацію зони для персоналу.

Загальна сума залучених коштів склала 2,8 мільйона гривень.

Наразі це найбільша ініціатива команди "Шляху сердець", що тривала майже 6 місяців. Наші мембери та партнери пишаються тим, що змогли долучитися до відновлення місця, важливість якого просто неможливо виразити простими словами. Ми плануємо розвивати співпрацю з лікарнею "Охматдит", а тому закликаємо свідомий український бізнес долучатися,

– заявила керівниця фонду Юлія Овчаренко.



Вдалося відновити одне із відділень / Фото БФ "Шлях сердець"

Чому це важливо

Основними завданнями центру є рання та точна діагностика, що надається як дітям, так і вагітним жінкам чи подружнім парам. Лабораторія при центрі – єдиний державний заклад, який може проводити пренатальну діагностику орфанних метаболічних захворювань та проводити моніторинг лікування пацієнтів – з усіх областей. Відновлення повноцінної роботи центру значно розширить ці можливості.



Було зроблено багато роботи / Фото БФ "Шлях сердець"

"Ремонт насправді вийшов на найвищому рівні: сучасний дизайн, якісні матеріали, продуманість кожної деталі. Інтер’єр створює атмосферу комфорту й довіри, що дуже важливо для медичного закладу та пацієнтів, які його відвідують. Тут дійсно приємно перебувати як пацієнтам, так і працівникам. Велика подяка співробітникам благодійного фонду "Шлях сердець" за ваш внесок у відбудову нашого центру!" – завідувачка медико-генетичного центру НДСЛ "Охматдит" Віра Галаган.