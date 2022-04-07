Охочих дуже багато, люди мріють вижити, - голова ОВА про евакуацію з Луганщини

З Луганщини вдалося евакуювати понад 1,3 тисячі людей. Водночас з Попасної та Гірського через обстріли не вивезли нікого.

Росіяни не дотримуються режиму тиші

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що попри те, що "гуманітарний коридор" окупанти погодили, "режиму тиші" вони не дотримувалися.

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На жаль, вогонь російських загарбників, що не вщухав, не дав змоги вивезти жодної людини з Попасної та Гірської громади. Місцеві жителі хочуть залишитися живими, але "руський мир" позбавляє людей цієї мрії. Спробуємо врятувати їх наступного разу,

– зазначив він.

Крім того, із Сєвєродонецька до залізничних вокзалів Донеччини виїхали 170 осіб, із Кремінної – 150, ще 150 кремінян евакуювалися на власному транспорті.

Із Лисичанська в напрямку Дніпра – 370. Охочих виїхати дуже багато. Так, 6 автобусів до Дніпра заповнені вщент. Люди готові були їхати стоячи, аби вижити,

– додав очільник Луганської ОВА.

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