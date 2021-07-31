Залишилось ще 10: в охопленій вогнем Туреччині ліквідували 88 осередків пожеж
31 липня 2021 , 14:06Читать новость на русском
Джерело:твітер Бекіра Пакдемірлі
У Туреччині вогнеборцям вдалося локалізувати 88 з 98 зафіксованих осередків пожеж. Боротьба з вогнем триває в найбільших курортних містах.
Пожежникам залишилося ліквідувати 10 найбільших осередків вогню в країні.
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Боротьбу зі стихією не завершено
Міністр лісового та сільського господарства Туреччини Бакір Пакдемірлі повідомив, що гасіння осередків пожеж в Анталії, Мармарисі, Османіє, Муглі та провінції Адана триває.
У період з 28 по 31 липня на території Туреччини зафіксовано 98 лісових пожеж, 88 з яких або погашені, або локалізовані. У 10 районах активне гасіння пожеж триває,
– повідомив міністр.
Для гасіння пожеж залучили 45 вертольотів, 6 літаків та тисячі пожежних машин.
Пожежі на курортах у Туреччині: головне
- 28 липня 2021 року перші пожежі спалахнули у місті Манавґраті. Вогонь швидко поширився і дістався до найбільших курортів країни – Анталії, Мармариса та Бодрума.
- Станом на 30 липня 2021 року через пожежі загинуло 4 людини та 180 отримали травми.
- МЗС України повідомило, що серед постраждалих українців немає. Також відомство рекомендує утриматися від поїздки в охоплені вогнем курорти. За даними міністерства, у Туреччині зараз відпочивають 100 тисяч наших громадян.
- Серед місцевих мешканців поширюються підозри про те, що пожежі спалахнули через навмисний підпал.