Охорона Медведчука не пускає в будинок СБУ і не дає слідчим вручити підозру, – ЗМІ

Контррозвідка Служби безпеки України намагалася і досі робить спроби провести обшуки в будинку Віктора Медведчука. Однак охорона проросійського політика викликала адвокатів і пробує переконати співробітників СБУ в тому, що народного депутата немає вдома.

Водночас, за оперативною інформацією спецслужби, Віктор Медведчук перебуває саме в цьому помешканні.

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Охорона Медведчука не пускає в його будинок СБУ та слідчих

Контррозвідники СБУ прийшли до нардепа з обшуками. Однак наразі у будинок вони не змогли потрапити. Адже охорона Медведчука викликала його адвокатів і запевняє представників спецслужби, що нардеп не вдома.

Обшук не єдина мета, з якою, за даними видання, правоохоронці намагаються потрапити до будівлі та зустрітися з Медведчуком.

Раніше очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова підписала підозру за статтею про державну зраду, яку й намагаються вручити куму Путіна. Крім того, Венедіктова підписала підозру ще одному депутату з ОПЗЖ – Дмитру Козаку.

Там політик живе із сім'єю.

Санкції проти Медведчука: основне

19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Їх звинуватили у фінансуванні тероризму.

Вже 21 лютого Володимир Зеленський ввів це рішення у дію.

Перед тим, 2 лютого, обмеження ввели проти соратника Медведчука – нардепа Тараса Козака.