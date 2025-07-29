Чудернацький пристрій помітили в руках одного з охоронців Володимира Путіна. Експерти припустили, що це перехоплювач дронів.

Відповідне відео опублікував український військовий аналітик Сергій "Флеш" Бескрестнов у понеділок, 28 липня, передає 24 Канал. Ймовірно, на кадрах – Москва після параду до Дня перемоги 9 травня.

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Що відомо про FPV-перехоплювач?

Відео проаналізували опозиційні ЗМІ. На задньому плані – російський диктатор, який тисне руки командирам парадних розрахунків, а на передньому – чоловік у костюмі з бейджем і сумкою, що частково прикриває схожий на дрон предмет.

FPV-перехоплювач в охорони Путіна,

– прокоментував "Флеш".

Охоронець диктатора з перехоплювачем: дивіться відео

Російські медіа класифікували предмет як дрон-перехоплювач "Йолка" – кінетичний безпілотник, який запускають з багаторазової катапульти для знищення дронів типу "Баба Яга", FPV-дронів, БпЛА-розвідників, безпілотників літакового типу і баражувальних боєприпасів.

Нагадаємо, заради параду в Москві вкотре обмежували роботу мобільного інтернету. Окрім того, над головною трибуною встановили спеціальний козирок нібито для захисту від українських дронів.