На параді у Москві охорона Путіна ходила з FPV-перехоплювачем: як захищали диктатора
- У Москві охоронця Путіна помітили з пристроєм, який експерти ідентифікували як FPV-перехоплювач дронів.
- Російські медіа припустили, що відео зняте після параду до Дня перемоги 9 травня, а предмет – дрон "Йолка".
Чудернацький пристрій помітили в руках одного з охоронців Володимира Путіна. Експерти припустили, що це перехоплювач дронів.
Відповідне відео опублікував український військовий аналітик Сергій "Флеш" Бескрестнов у понеділок, 28 липня, передає 24 Канал. Ймовірно, на кадрах – Москва після параду до Дня перемоги 9 травня.
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Що відомо про FPV-перехоплювач?
Відео проаналізували опозиційні ЗМІ. На задньому плані – російський диктатор, який тисне руки командирам парадних розрахунків, а на передньому – чоловік у костюмі з бейджем і сумкою, що частково прикриває схожий на дрон предмет.
FPV-перехоплювач в охорони Путіна,
– прокоментував "Флеш".
Охоронець диктатора з перехоплювачем: дивіться відео
Російські медіа класифікували предмет як дрон-перехоплювач "Йолка" – кінетичний безпілотник, який запускають з багаторазової катапульти для знищення дронів типу "Баба Яга", FPV-дронів, БпЛА-розвідників, безпілотників літакового типу і баражувальних боєприпасів.
Нагадаємо, заради параду в Москві вкотре обмежували роботу мобільного інтернету. Окрім того, над головною трибуною встановили спеціальний козирок нібито для захисту від українських дронів.