У Києві охоронець ЦУМу намагався вигнати учасниць акції Free Azov: якою була реакція універмагу

У Києві 28 липня стався інцидент в ЦУМі. Охоронець універмагу намагався вигнати відвідувачок, які були з плакатами на підтримку звільнення військовополонених українців.

Це сталося після акції Free Azov, яка відбулася у центрі Києва на Майдані Незалежності. Адміністрація ЦУМу вже відреагувала на дії свого співробітника.

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Що відомо про інцидент у ЦУМі, який стався 28 липня

Відвідувачка ЦУМу Катерина Косецька розповіла на своїй фейсбук сторінці, що після акції підтримки військовополонених вона з друзями вирішила піти в ЦУМ, щоб попити кави й поспілкуватися. Підіймаючись по ескалатору посеред поверхів до неї підійшов охоронець і почав робити зауваження через плакати, де були надписи на підтримку наших бранців, які зараз у полоні в Росії.

Співробітник служби безпеки універмагу сказав, що, мовляв, подібні плакати це "не формат ЦУМу". Після цього відвідувачки пішли пити каву у фудкорт, після чого до них знову підійшов той самий охоронець, та вже з камерою.

На відео, яке поширила Катерина Косецька, можна побачити, що чоловік почав знову робити зауваження щодо плакатів, які лежали на столі, що, мовляв, це "заважає відвідувачам ЦУМу", а сам універмаг – це "не місце, щоб нагадувати про військовополонених", адже це нібито "банальні правила цього закладу".

Охоронець у ЦУМі намагався вигнати відвідувачок через плакат із закликом звільнити військовополонених / Відео з фейсбуку Катерини Косецької

Охоронець також заявив, що "ваше нагадування людям, що перебувають у полоні, ніяк не допоможе".

Що сказали про цей інцидент у ЦУМі

Після розголосу у ЦУМі відреагували на інцидент, що стався між відвідувачками та охоронцем. Команда універмагу висловила найщиріші вибачення через цю прикрість.

Команда ЦУМ Київ глибоко шокована тим, що трапилось, і не поділяє приватну думку співробітника служби безпеки. Не існує жодних правил, які забороняють нашим відвідувачам право на свободу слова,

– заявили в адміністрації універмагу.

Там також наголосили, що вважають дії співробітника служби безпеки універмагу абсолютно неприпустимими. Тому після службового розслідування цей співробітник більше не працює в ЦУМ Київ.



Представники універмагу також наголосили, що постійно долучаються до проєктів, створених на підтримку наших Героїв та на вшанування пам'яті загиблих воїнів.Адміністрація ЦУМу також пообіцяла робити все можливе, аби подібні інциденти не повторилися у майбутньому.