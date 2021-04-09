Ексберкутівці, охорона ОПЗЖ і незаконна земля, – ЗМІ розповіли про фірму "Шторм"

Силовики вранці 9 квітня прийшли з оглядом на територію охоронної фірми "Шторм". Її пов'язують з Віктором Медведчуком, а її співробітники – колишні беркутівці.

"Шторм" – охоронна компанія Медведчука, пишуть у ЗМІ. Один з її власників – Віктор Чорний – соратник депутата Верховної Ради Іллі Киви. Працівники цієї охоронної фірми, як свідчать дані у ЗМІ, нападали на журналістів, шпигували за ними і влаштовували стрілянину.

Нагадаємо В охоронну фірму "Шторм", пов'язану з Медведчуком, навідалися правоохоронці

Охоронна фірма "Шторм": що відомо

Серед інших власників "Шторму" – Іван Бойченко, Андрій Мартинов, Костянтин Іванов. Мартинов – помічник Медведчука, Бойченко – помічник депутата Чорного. Директором, судячи з даних у відкритих джерелах, є Костянтин Іванов.

Причиною обшуку на охоронній фірмі стала незаконна забудова території бази. Про це йдеться в рішенні суду, яке опинилося у розпорядженні ЗМІ.

Фактично "Шторм" займається охороною перших осіб партії ОПЗЖ та їхніх дружин. Основа фірми – це 20 – 30 спеціально навчених охоронців. Серед них є ексспівробітники "Беркута" і міліції часів Януковича.

гляд, а не обшуки, проводять у рамках кримінальної справи. Його провели на підставі постанови суду.

У МВС зазначають: о



На базу навідалися через незаконне захоплення землі / Фото "Сьогодні"

Напад на журналістів, які знімали дачу Медведчука

Охоронців зі "Шторму" підозрюють в шпигунстві і нападі на журналістів. Так, навесні 2019 року співробітники "Шторму" захопили й утримували в лісі журналістів програми "Наші гроші". Ті намагалися зняти з квадрокоптера дачу Медведчука. Зазначається, що принаймні один зі "штормівців" був озброєний.

У 2017 році, бійці "Шторму" напали на знімальну групу програми "Схеми", яка намагалася зафіксувати, як Медведчук, продовжує літати з Києва до Москви на своєму приватному літаку. Охоронці били журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка, відбирали у них камеру.

Кива каже, що ніякої бази немає

За словами Іллі Киви, жодної бази у охоронної компанії "Шторм" на Трухановому острові немає. Обшуки він назвав черговою акцією тиску на ОПЗЖ. Втім, зазначив: насправді там розташовані підприємства, які за договором охороняла фірма "Шторм".

"Шторм" і стрілянина у Києві