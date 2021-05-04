Охоронці Басти накинулися на киянина, який спитав співака про Крим

Російський співак Баста, який виступав у Криму, приїхав до Києва. Йому намагалися нагадати, що в Україні йде війна, а Крим – окупований Росією. Втім, охорона співака швидко зреагувала і намагалася "нейтралізувати" конфлікт.

Відповідне відео із нападом надіслали активісту Сергієві Стерненку. Автор побажав залишитися анонімом, але в разі потреби свідчитиме проти співака у суді.

Нагадаємо Баста, який виступав в окупованому Криму, приїхав у Київ

Охоронці Басти кинулися на чоловіка

Репер приїхав до Києва і сходив у ресторан "Мокко" на Хрещатику. Про це на своїх сторінках у соцмережах розповів активіст Сергій Стерненко. Невдовзі після публікацій до ресторану підійшли громадяни, які хотіли нагадати Басті про його відвідини окупованого Криму. Втім, зробити це не вдалося.

Один з чоловіків перестрів Басту на виході із ресторану. Доки із ним фотографувалася шанувальниця, він почав голосно питати співака "Чий Крим?" "Аякже окупований Крим, у який ти їздив?".

Тоді відео переривається, але як розповів чоловік, на нього напала охорона і почала відтискати його у сторону.

На цих словах до дверей підбігла охорона як закладу, так і ще 4-6 спортивних молодиків. Охорона почала зачиняти двері, а молодики випхали мене з закладу, почалася атака на мене,

– розповідає киянин.

Баста у цей час, як розповідає чоловік, робив "нейтральний" вигляд. Дії охоронців вдалося зняти на відео іншому чоловіку, який також приїхав у "Мокко" з метою нагадати співаку про Крим. Коли охоронці побачили, що чоловік веде зйомку і фіксує напад, увагу перемикнули і на нього. Відтак до нього підійшли і, з його слів, вимагали видалити відео.

Стерненко на своєму ютуб-каналі опублікував фрагменти знятого інциденту з власними коментарями.

Охорона Басти напала на двох чоловіків у Києві: дивіться відео

Баста і Крим

У Басти заплановані два концерти у Києві на 25 і 26 червня. Квитки на концерт уже продають в онлайн-касах.

Реп виконавець Баста (він же Ноггано, N1NT3ND0, а насправді – Василь Вакуленко) неодноразово відвідував окупований Крим. Відтак у вересні 2017 року Служба безпеки України повідомила Вакуленку про заборону в'їзду на територію України.

Тоді заборону наклали на три роки. В інтерв'ю співак і продюсер зазначав, що не розуміє, чому його не пускають в Україну. Позиція щодо Криму була "невнятною".

Коли три роки з часу заборони минули, Басту офіційно виключили з переліку осіб, яким не можна в'їжджати на територію України.