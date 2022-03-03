Охтирка оговтується після потужних артилерійських ударів: фото та відео наслідків

Російський загарбники 1 березня цинічно обстріляли місто Охтирка, що на Сумщині. Внаслідок атак ворога загинуло багато людей.

Наразі населений пункт оговтується після потужних артилерійських ударів. Про це повідомив голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький, оприлюднивши фото.

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Росіяни 1 березня ракетних ударів по Охтирці:

повністю знищено військову частину, де загинули українські військові. Завали досі розбирають.

знищені житлові будинки, багато жертв серед цивільного населення.

Ці російські тв*рі обстрілюють напряму житлові квартали міста, розстрілюють мирних людей у селах,

– зазначив Дмитро Живицький.

Голова Сумської ОВА додав, що унаслідок атак ворога загинули діти, медики, цивільні люди, наші захисники. Він наголосив, що українці ніколи не пробачать росіянам цей геноцид.

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