Охтирка – під контролем ЗСУ
26 лютого 2022 , 12:35Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Суми
Збройні сили України продовжують знищувати російських загарбників. Наші воїни взяли під контроль Охтирку.
Про це повідомила радниця голови Сумської військової адміністрації Альона Бояринова.
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Охтирка – під контролем ЗСУ!
– наголосила вона.
Водночас у Генеральному штабі Збройних сил України вказують, що на Слобожанщині до 12 батальйонних тактичних груп окупантів зі складу першої танкової та двадцятої загальновійськової армій зупинені перед Охтиркою та у районах Богодухова, Дергачів, Печенегів.