Збройні сили України продовжують знищувати російських загарбників. Наші воїни взяли під контроль Охтирку.

Про це повідомила радниця голови Сумської військової адміністрації Альона Бояринова.

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Охтирка – під контролем ЗСУ!

– наголосила вона.

Водночас у Генеральному штабі Збройних сил України вказують, що на Слобожанщині до 12 батальйонних тактичних груп окупантів зі складу першої танкової та двадцятої загальновійськової армій зупинені перед Охтиркою та у районах Богодухова, Дергачів, Печенегів.