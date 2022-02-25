Охтирку обстріляли "Ураганами": є загиблі і поранені, серед них – діти

Російські військові продовжують цинічно обстрілювати українські міста. Під ворожий вогонь потрапило місто Охтирка на Сумщині.

Російські військові завдали ударів по сховищу та дитячому садку. Про це повідомили у Сумській військові адміністрації.

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Внаслідок обстрілів є загиблі та важко поранені. Серед них – діти.

Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!