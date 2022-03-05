В Охтирці і далі розбирають завали зруйнованої ТЕЦ: там можуть перебувати люди
Джерело:ДСНС
Рятувальники продовжують розбирати завали ТЕЦ в Охтирці, яку окупанти зруйнували 4 березня під час авіаудару. Під завалами пожуть перебувати люди.
Через руйнування ТЕЦ частина Охтирки залишилася без світла. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.
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Рятувальникам допомагають місцеві мешканці. Поки даних про те, скільки людей може перебувати під завалами, немає.
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Крім того, через атаку об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема і ТЕЦ в Охтирці, прокуратура відкрила кримінальне провадження. Розслідування здійснюють за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
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