В Охтирці лунає повітряна тривога: загроза авіаударів

8 березня 2022 , 01:00
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Джерело:

Суспільне Суми

В Охтирці станом на 00:55 8 березня лунає повітряна тривога. Людей попередили про загрозу авіаударів.

Місцевих жителів закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Там необхідно перебувати, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Це врятує життя.

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Охтирка. Тривога. Загроза авіаударів. В укриття,
– мовиться у повідомленні.

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Автор: Мар'яна Бекало