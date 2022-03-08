В Охтирці лунає повітряна тривога: загроза авіаударів
8 березня 2022 , 01:00Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Суми
В Охтирці станом на 00:55 8 березня лунає повітряна тривога. Людей попередили про загрозу авіаударів.
Місцевих жителів закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Там необхідно перебувати, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Це врятує життя.
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Охтирка. Тривога. Загроза авіаударів. В укриття,
– мовиться у повідомленні.
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