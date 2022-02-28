В Охтирці – повітряна тривога

В Охтирці повідомили про повітряну небезпеку. Усім варто перейти в укриття через загрози обстрілу.

Це вже не вперше у місті на Сумщині лунали сирени. Після цього починались обстріли окупанта.

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Перед цим в Охтирці обстріляли нафтобазу

28 лютого в Охтирці обстріляли нафтобазу. Про те, що саме туди влучив снаряд підтвердили у військовій адміністрації.

Через складну ситуацію в місті мер запровадив комендантську годину – з 17:30 до 7:00. Коли бачитимуть людей, які її порушили, спочатку стрілятимуть на попередження, а потім на ураження. Також місцева влада попередила: за мародерство будуть карати розстрілом.

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Росія напала на Україну: хронологія основних подій