В Охтирці – повітряна тривога
Джерело:"Суспільне. Суми"
В Охтирці повідомили про повітряну небезпеку. Усім варто перейти в укриття через загрози обстрілу.
Це вже не вперше у місті на Сумщині лунали сирени. Після цього починались обстріли окупанта.
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Перед цим в Охтирці обстріляли нафтобазу
28 лютого в Охтирці обстріляли нафтобазу. Про те, що саме туди влучив снаряд підтвердили у військовій адміністрації.
Через складну ситуацію в місті мер запровадив комендантську годину – з 17:30 до 7:00. Коли бачитимуть людей, які її порушили, спочатку стрілятимуть на попередження, а потім на ураження. Також місцева влада попередила: за мародерство будуть карати розстрілом.
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