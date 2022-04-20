В Охтирці на Сумщині розібрали завали біля міськради

В Охтирці та Тростянці, які звільнили від російських окупантів, тривають роботи з прибирання вулиць, відновлення водо-, електро- та газопостачання.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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В Охтирці розібрали завали біля міської ради та вивезли тверді побутові відходи. Виконано підсипання дороги на вулиці Революції. Ведуться роботи з ліквідації прориву водопроводу на перехресті вулиць Полтавської та Київської,

– розповів він.

В Охтирській та Великописарівській територіальних громадах тривають відновлювальні роботи з електро- та газопостачання.

У Тростянці, за словами Тимошенка, продовжується прибирання центральної частини міста, вивезення твердих побутових відходів та відремонтовано водопровід на вулиці Морозова.

У Ромнах відремонтовано каналізаційно-насосну станцію на Покровському узвозі.

Ведуться дорожні роботи на трасі Н-12 Суми – Полтава,

– додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що згідно з рішенням Кабміну України для ліквідації наслідків воєнних дій Сумська область отримає 250 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету.

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