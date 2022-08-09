росіяни забрали з моря підводні човни, навіть погода проти них, – ОК "Південь"

російські загарбники прибрали з українського моря свої підводні човни, залишивши тільки наземні. Це може бути пов'язано з несприятливою погодою.

Море зараз штормує і тим самим псує плани окупантів, тому воно точно українське. Про це заявила очільниця об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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росіяни прибрали свої підводні човни

За останню добу (8 серпня – 24 канал) вони прибрали підводні човни, залишивши тільки надводні ракетоносії. Це, можливо, пов'язано зі зміною погоди. Оскільки море трішки штормить, воно все ж таки наше, воно за нас,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Очільниця пресцентру Півдня додає, що ворог постійно перегруповує своє корабельно-катерне угруповування. Він намагається тримати його в безпекових для себе районах, щоб уникнути ураження нашими ракетними засобами. Наявність ракетоносіїв у морі майже постійна.

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Раніше Наталія Гуменюк розповіла, що десантні кораблі в акваторії Чорного моря виконують функцію нагнітання ситуації. Таким чином окупанти показують, що є загроза висадки морського десанту.

"Це може бути демонстрація таємних задумів. "У нас ще щось є про запас, але що насправді ви не знаєте. Тож бійтеся", – зазначила очільниця пресцентру.

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