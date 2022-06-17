В ОК "Південь" пояснили позицію військових, щодо вручення повісток на пляжах

В Одесі почали вручати повістки військовозобов'язаним на пляжі. Це не масовий набір людей до війська, а лише уточнення облікових даних військовозобов’язаного населення.

Такі заходи є обов'язковими під час воєнного стану. Детально про це розповіли 15 червня в оперативному командуванні "Південь".

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Хто вручає повістки під час воєнного стану

Заходи з уточнення даних військовозобов'язаних проводяться регулярно. Це необхідно робити в рамках оголошеної мобілізації. Такі заходи оповіщення співробітники районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки проводять зараз у різних районах Одещини. У командуванні наголосили, що це роблять не військкомати. А в Центрів інші методи роботи.

Де і коли ви отримаєте повістку, не має принципового значення. Співробітники районних територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки вповноважені вручити її чи завітавши за місцем вашого проживання, чи зустрівши вас за маршрутом вашого прямування, чи в інших громадських місцях,

– вказали в повідомленні.

Після отримання такого документа громадяни зобов'язані з'явитися на збірні пункти в вказані строки. Мовиться не лише про повістки, а й мобілізаційні посвідчення, повістки чи розпорядженнях районних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Чому вручають повістки на пляжах

Як вказали в командуванні, повістки можуть вручати в будь-якому місці. Однак щодо пляжів, то це лише реакція за ігнорування закликів місцевої влади. Попри наявність уже кількох трагічних випадків, прохання не відвідувати узбережжя не дають жодного результату. Люди ходять до моря навіть тоді, коли завжди є загроза натрапити на міну.

Відсутність механізму притягування до відповідальності за порушення норм правового режиму воєнного стану, переводить роботу і турботу про людей у суто моральну площину. Шляхом видачі повістки поціновувачам пляжного відпочинку та купання військові нагадали, що в країні йде війн,

– сказали в ОК "Південь".

Проте все ж закликають не вважати повістки покаранням. Адже це не прямий квиток на передову для всіх без розбору, а лише один з методів налагодження комунікації, підвищення відповідальності та свідомості громадян.

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