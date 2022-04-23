В ОК "Південь" розповіли, як зараз поводиться ворог на Чорному морі

Після втрати свого флагмана росіяни відійшли від українських берегів. Ворог може здійснювати ракетні обстріли, але підходити ближче вже боїться.

Як повідомили в ОК "Південь", наші сили контролюють ситуацію на Одещині. Ворог досі блокує судноплавство та намагається проводити пошуково-рятувальні роботи в зоні, де затонув крейсер "Москва".

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Загроза з моря

Повідомляється, що ворог зберігає можливість завдавати ракетних ударів з акваторії Чорного моря.

Окрім того, на узбережжя хвилі винесли 2 міни. Наші військові оперативно ліквідували закрозу.

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