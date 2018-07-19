16:35
19 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
25°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 18°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 18 липня
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, 18 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

"Океан Ельзи" створив офіційний профіль в Instagram: перше фото

230 Читать новость на русском
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Facebook / @Океан Ельзи / Okean Elzy

Український гурт "Океан Ельзи" потішив своїх шанувальників та вперше створив офіційну сторінку в соціальній мережі Instagram. У новому профілі вже з’явилось перше фото музикантів.

Про це група повідомила на своїй сторінці у Facebook сьогодні, 19 липня.

Читайте також: Океан Ельзи випустив суперечливий відеокліп "В небо жене"

Тепер – офіційно! It's official! Наш офіційний акаунт в Instagram,
– йдеться в повідомленні.

На головній фотографії зображений логотип гурту "ОЕ", а в біографії сторінки вказано: "Океан Ельзи (Україна). Нічого, крім музики. #ДеньНезалежностізОЕ". За декілька хвилин на нову Instаgram-сторінку вже підписалось більше 150 людей. Також було опубліковано першу чорно-білу світлину, на якій учасники гурту обіймають одне одного, привітавшись у підписі з мережою.

 

Шанувальники залишають своїх захоплені коментарі та розповідають, що вони "нарешті дочекались" створення Instagram-акаунту групи. Можливо, запуск нової сторінки пов'язаний з концертом на День Незалежності 24 серпня, який планує дати "Океан Ельзи" у Києві. 

Теги: LifeStyle Новини України Музика Океан Ельзи Соцмережі Мережа Святослав Вакарчук Instagram
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук