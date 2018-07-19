"Океан Ельзи" створив офіційний профіль в Instagram: перше фото

Український гурт "Океан Ельзи" потішив своїх шанувальників та вперше створив офіційну сторінку в соціальній мережі Instagram. У новому профілі вже з’явилось перше фото музикантів.

Про це група повідомила на своїй сторінці у Facebook сьогодні, 19 липня.

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Тепер – офіційно! It's official! Наш офіційний акаунт в Instagram,

– йдеться в повідомленні.

На головній фотографії зображений логотип гурту "ОЕ", а в біографії сторінки вказано: "Океан Ельзи (Україна). Нічого, крім музики. #ДеньНезалежностізОЕ". За декілька хвилин на нову Instаgram-сторінку вже підписалось більше 150 людей. Також було опубліковано першу чорно-білу світлину, на якій учасники гурту обіймають одне одного, привітавшись у підписі з мережою.

Допис, поширений Океан Ельзи (@okeanelzy_official) 19 Лип 2018 р. о 4:15 PDT

Шанувальники залишають своїх захоплені коментарі та розповідають, що вони "нарешті дочекались" створення Instagram-акаунту групи. Можливо, запуск нової сторінки пов'язаний з концертом на День Незалежності 24 серпня, який планує дати "Океан Ельзи" у Києві.