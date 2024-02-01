500 мільйонів гривень на підсилення ДШВ – ОККО та "Повернись живим" запустили 3 етап ОКО за ОКО

Мережа ОККО і Фонд "Повернись живим" планують придбати 10 бойових комплексів – Пульстронів – для підрозділів десантно-штурмових військ у рамках ініціативи ОКО ЗА ОКО 3.0, яка стартувала 1 лютого.

До складу одного такого комплексу входить понад 40 одиниць зброї та техніки, інформує 24 Канал. Зокрема, MINI SHARK та інші розвідувальні дрони, безпілотні бомбардувальники та FPV-дрони з бойовими частинами, пікапи, рації, прилади нічного бачення.

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Вартість одного Пульстрона становить 50 мільйонів гривень. Загальна вартість проєкту – 500 мільйонів гривень.

Склад комплексів узгоджено з керівництвом Десантно-штурмових військ. За попередніми оцінками, кількості боєприпасів та ударних дронів в одному Пульстроні вистачить для виконання бойових завдань одного підрозділу упродовж пів року.

Ми давно вже обрали для себе ключовим напрямком допомоги підсилення ЗСУ. Як відповідальний бізнес наша компанія від початку повномасштабного вторгнення вже спрямувала на допомогу війську та відновлення країни понад 1,3 мільярда гривень. Зокрема, в межах першого етапу ОКО за ОКО ми забезпечили артбригади та розвідбати 25 розвідкомплексами "ШАРК", в межах другого – акумулювали 400 мільйонів гривень на зброю для ТрО. Тепер перед нами ще амбітніша мета – 500 мільйонів гривень на комплекси виявлення та знищення для 10 підрозділів ДШВ. Тому ми знову запускаємо Pulls помсти,

– коментує віцепрезидент ОККО з маркетингу Василь Дмитрів.

Механіка акумулювання коштів на Пульстрони залишається такою ж, як і під час попередніх етапів ОКО ЗА ОКО. З кожного літра пального Pulls, проданого на АЗК ОККО, компанія перераховує по 1 гривні в Фонд "Повернись живим". Крім того, усі охочі можуть додатково задонатити на спеціальний рахунок Фонду.

Наш новий проєкт – це рекордний за сумою збір Фонду та бізнесу. Пів мільярда гривень, які ми спільно акумулюємо, витратимо на допомогу рідним для мене Десантно-штурмовим військам. Забезпечимо роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК) у 10 підрозділах ДШВ. Безпілотники показують високу ефективність, а РУБАКи частково забирають на себе функцію артилерії й за сприятливих умов можуть суттєво змінювати театр бойових дій,

– коментує заступник директора Фонду "Повернись живим", ветеран Олег Карпенко.

Мета третього етапу ОКО за ОКО – зібрати 500 мільйонів гривень на підсилення ДШВ / Фото ОККО

Загалом у межах цієї ініціативи планується придбати:

4 100 FPV-дронів з денними та нічними камерами і бойовою частиною;

120 нічних бомбардувальників "Кажан" і R-34 з бойовою частиною;

40 розвідувальних БпЛА MINI SHARK із денною і тепловізійною камерами;

40 коптерів Mavic 3 More Combo і 40 коптерів Matrice 30 T з усіма необхідними комплектуючими;

70 нових пікапів;

70 приладів нічного бачення для водіїв;

200 автомобільних і портативних радіостанцій.

Усе майно вже законтрактовано і передаватиметься військовим одразу після отримання. Очікується, що перші комплекси надійдуть на озброєння ЗСУ вже у квітні.

Що варто знати про ініціативу ОКО ЗА ОКО

Проєкт ОКО ЗА ОКО – це спільна ініціатива мережі ОККО та Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим". У рамках другого етапу "Озброїмо ТрО до зубів" було закумульовано 400 мільйонів гривень на зброю для Сил тероборони. Завершився цей етап у грудні 2023 року і станом на сьогодні бригадам уже передано усю партію з 200 одиниць кулеметів, а також перші партії мінометів і гранатометів.

У рамках першого етапу, який завершився у квітні 2023 року, ЗСУ отримали 25 розвідувальних комплексів "ШАРК".