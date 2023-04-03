ОККО закрила збір коштів на "Довгі РУКи ТрО" фонду "Повернись живим"

Мережа ОККО перерахувала понад 48 мільйонів гривень на "Довгі РУКи ТрО" фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим", тим самим повністю закривши збір коштів на проєкт. Загалом для підрозділів територіальної оборони фонд збирав 333 мільйони гривень на розвідувально-ударні комплекси (РУКи) зі 120-мм мінометами.

Кошти на кожну область — від 10,8 млн грн до 32,4 млн грн — акумулювали окремо, оскільки Сили тероборони сформовані за територіальним принципом, і регіони мають від однієї до трьох бригад, інформує 24 Канал.

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Завдяки допомозі від компанії вдалося добрати фінансування для ТрО таких областей України – Тернопільської, Полтавської, Рівненської, Вінницької, Черкаської, Миколаївської, Хмельницької, Кіровоградської, Закарпатської, Одеської і Чернівецької. У різних регіонах бракувало від 22 до 55 % потрібної суми.

"Ми допомагаємо ЗСУ – і напряму, і через волонтерські організації. У партнерстві з "Повернись живим" запустили й майже завершили проєкт "ОКО за ОКО". Перший із 25 розвідкомплексів ШАРК передали військовим, інші вже в роботі. У квітні запускаємо ще один масштабний спільний проєкт, над яким активно працюємо. Але на цьому ми не зупиняємось. Сьогодні наша компанія вирішила зробити свій внесок в озброєння ТрО і пришвидшити збір на важливу ініціативу фонду. Таким чином, ми повністю закриваємо збір на розвідувально-ударні комплекси для сил територіальної оборони, – коментує СЕО ОККО Василь Даниляк. – "Повернись живим" знають й працюють над актуальними потребами не передовій, наша ж мета системно зміцнювати армію і наближати перемогу".

На озброєнні ТрО є міномети калібру 60 та 82 міліметри. Ми ж закупимо 120-ки, які збільшать дальність вогневого ураження з 4 до 7,1 кілометра. А отже, значно посилять спроможність у відсічі ворогу, – говорить директор Департаменту розвитку та партнерств "Повернись живим" Олег Карпенко. – Сили Територіальної оборони захищають і звільняють від окупантів Україну вздовж усього фронту. Наприклад, разом з іншими родами військ ЗСУ стримують росіян на одному з найтяжчих напрямків – Бахмутському. Вчасна масштабна допомога нашого партнера компанії ОККО дозволить якнайшвидше забезпечити РУКами захисників.

Загалом 31 бригада ТрО отримає РУКи. Кожен із розвідувально-ударних комплексів складається з: