"ОКО ЗА ОКО": українці зібрали перші 100 мільйонів гривень на розвідкомплекси "ШАРК"

У рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО" закумульовано перші 100 мільйонів гривень на закупівлю сучасних розвідувальних комплексів "ШАРК" для Збройних Сил України.

Спільна ініціатива мережі ОККО і фонду "Повернись живим" стартувала 1 листопада. За умовами акції, з вартості кожного літра пального PULLS 95/DIESEL, проданого на заправках, 1 гривня перераховується на закупівлю "ШАРКів".

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"Вдячні нашій потужній водійській спільноті, яка активно долучилися до ініціативи. Маємо вже фактично 8 комплексів для ЗСУ, наша мета до кінця року – закумулювати кошти на 10 "ШАРКів". Це майже половина, та є над чим ще працювати, адже попереду – ще 15. Тож не збавляємо темп і конвертуємо PULLS у пульс помсти", – коментує СЕО ОККО Василь Даниляк.

Ми вирішили зробити і свій додатковий вклад у проєкт й перерахувати на «ШАРКИ» ще 5 мільйонів гривень,

– додає він.

Мережа АЗК ОККО зібрала кошти на 8 розвідкомплексів "ШАРК" / Фото ОККО

"Розвідкомплекси "ШАРК" дуже чекають на передовій. Ми вдячні партнерам за спільний проєкт і дякуємо всім, хто підтримує його, заправляючи PULLS у мережі АЗК ОККО, або переказуючи кошти на наш окремий рахунок "ОКО ЗА ОКО". Разом ми не просто акумулюємо кошти, а системно закриваємо потреби аеророзвідників, адже кожен розвідкомплекс – це три безпілотники бригадного рівня, пускова установка та спеціально обладнана прохідна автівка-командний пункт управління", – додає директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Що варто знати про розвідкомплекси "ШАРК"

"ШАРК" – це новітня розробка від української компанії "Укрспецсистемс" із партнерами, яка має низку технологічних переваг перед аналогами. Зокрема. вона здатна ефективно коригувати вогонь артилерії й систем залпового вогню HIMARS та виконувати ще чимало бойових завдань.

Від початку повномасштабного вторгнення мережа ОККО уже спрямувала понад 200 мільйонів гривень на допомогу військовим, волонтерам і регіонам, що потерпіли від воєнних дій. Компанія безкоштовно годує захисників України на своїх АЗК поблизу гарячих точок, взяла участь у відбудові Київської та Чернігівської областей, закупила реанімобілі та авто для спецпідрозділу тощо.