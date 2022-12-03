На околицях Бахмута прикордонники збили ворожий Су-34

Біля Бахмута наші прикордонники збили ворожий Су-34. Він з'явився біля позицій військовослужбовців Держприкордонслужби.

Відповідну інформацію повідомила 24 каналу Державна прикордонна служба України. Це трапилось 3 грудня.

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Як наші прикордонники збили ворожий Су-34

Коли ворожий літак СУ-34 з'явився біля позицій військовослужбовців Держприкордонслужби, по ньому відразу відпрацював розрахунок ПЗРК. Влучним пострілом прикордонники приземлили ворожу "пташку",

– повідомили в ДПСУ.

Окрім того, прикордонники розповіли, що вони стійко утримують свої позиції.

"Нищили і продовжуємо нищити окупантів. Їм на нашій землі не буде спокою", – додали у Держприкордонслужбі.

ЗСУ збили два ворожі літаки на Сході

Вранці 29 листопада Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що наші військові потужно відпрацювали по ворогу.

Зокрема, українська авіація тричі вдарила по особовому складу, озброєнню та техніці загарбників. Як наслідок, наші військовослужбовці збили:

Су-25 – на Бахмутському напрямку;

та Су-24 – на Лисичанському.

Варто зауважити, що втрати росіян на війні приємно вражають. Так, станом на ранок 3 грудня ЗСУ знищили вже 90 600 окупантів. Окрім того, вороги вже точно не мають:

танків – 2 917 (+1) одиниць;

бойових броньованих машин – 5 886 (+3) одиниць;

артилерійських систем – 1 906 (+1) одиниць;

РСЗВ – 395 одиниць;

засобів ППО – 210 одиниць;

літаків – 280 одиниць;

гелікоптерів – 263 (+1) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 572 (+8) одиниці;

крилатих ракет – 531 одиниця;

кораблів / катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 472 (+8) одиниці;

спеціальної техніки – 163 одиниці.

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