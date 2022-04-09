Окремі підрозділи армії Росії досі залишаються в Білорусі, – Генштаб

У Генштабі повідомили, що на Поліському напрямку активних дій ворог не веде. Окремі підрозділи, які окупанти вивели з України, перебувають у Білорусі.

Також відомо, що загарбники намагаються перегруповувати свої війська. Саме тому вони їх переміщують.

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Ворог здійснює переміщення підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил росії у Бєлгородську та Воронезьку області,

– кажуть у Генштабі.

Також там наголошують, що наші захисники контролюють ситуацію і захищають нас.

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