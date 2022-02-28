Підрозділи збройних сил Білорусі висуваються до України

Глава Кремля продовжує використовувати Білорусь як союзника під час війни з Україною. Окремі підрозділи білоруських збройних сил вже висуваються до українського кордону.

Насамперед мовиться про найбільш боєздатні з'єднання білоруських військових. Вони розпочали переміщення до кордону України на Волинському напрямку.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій