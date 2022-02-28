Підрозділи збройних сил Білорусі висуваються до України
Джерело:пресслужба Генштабу ЗСУ
Глава Кремля продовжує використовувати Білорусь як союзника під час війни з Україною. Окремі підрозділи білоруських збройних сил вже висуваються до українського кордону.
Насамперед мовиться про найбільш боєздатні з'єднання білоруських військових. Вони розпочали переміщення до кордону України на Волинському напрямку.
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Повітряна розвідка з боку Білорусі
Ба більше, територію Білорусі продовжують використовувати для бойових вильотів армійської, оперативно-тактичної, а також спеціальної авіації формувань Росії.
Білоруси виконують певні завдання. Ворожі літаки відновили ведення повітряної розвідки об'єктів в Україні з території Білорусі.
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