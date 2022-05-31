Окрім журналіста, ще один загиблий та 3 поранених, – Гайдай про обстріл евакуаційного авто

Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. Через це в області за добу загинуло 2 людей та ще 3 поранено. Про це повідомив Сергій Гайдай.

Голова Луганської обласної військової адміністрації зазначив, що російські війська штурмують Сєвєродонецьк та намагаються просунутися вглиб міста. Наразі тривають вуличні бої.

Важливо Окупанти готують зачистку навколо Сєвєродонецька, але оточення місту не загрожує, – Гайдай

Сергій Гайдай зазначив, що ворог атакує й інші напрямки Луганщини. Зокрема гаряче в Тошківці, Золотому, Комишувасі, Нирковому, проте окупанти успіху не мають.

Відомо, що на Донбасі за минулу добу, 30 травня, українські захисники відбили 8 атак ворога, а також знищили:

1 танк,

4 артилерійських системи,

5 бойових броньованих машин,

2 ворожих автомобілі.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету Х-59МК.

Дивіться світлини руйнувань, яких завдали російські війська:

Що відомо про загиблих

Сергій Гайдай зазначив, що райони, де тривають вуличні бої в Сєвєродонецьку, важко обстежувати, тому кількість жертв там – невідома.

Наполегливо прошу тих, хто залишився, – перебувайте постійно в укриттях,

– оголосив Сергій Гадай.

За словами голови ОВА зі встановлених загиблих 2 людей: громадянин Франції Фредерік Леклерк-Імхоф та Літвінов В.І. 1964 року народження. З поранених – громадянин Франції Максім Брандстетер, перекладачка Леута О, а також Єрьоменко Н.М. 1968 року народження.

Останні новини з Донбасу

Ворог активно веде штурм в районі Сєвєродонецька та Тошківки. Також російські війська перегруповують, аби наступати на Лиманському напрямі. У Генштабі ЗСУ кажуть, що ворог проводив активно повітряну розвідку. Її мета – з'ясувати маршрути та просунутись далі у напрямку від міста Лиман.

Збройні сили Росії у ніч проти 31 травня завдали ракетного удару по Слов'янську. Цинічна атака російських загарбників призвела до загибелі трьох людей. Про обстріл Слов'янська повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Окрім трьох загиблих, за даними Кириленка, ще шестеро людей отримали поранення.

Варте уваги – ЗСУ збили рідкісний МІ-35: дивіться відео