Повернули у власність держави: в Оксани Марченко відсудили землю на березі Дніпра

У дружини зрадника України Віктора Медведчука Оксани Марченко відсудили землю на березі Дніпра. Йдеться про 9,5 гектара.

Прокурори повернули землі на березі Дніпра з незаконної власності дружини лідера забороненої "ОПЗЖ". Вартість ділянок – понад 204 мільйонів гривень.

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Земельні ділянки незаконно привласнили

Київська обласна прокуратура в суді відстояла право держави на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 гектара.

Прокурори в суді довели, що частина лісової ділянки на березі річці Дніпро у Бориспільському районі була відведена у приватну власність всупереч вимогам законодавства. Далі землю внесли до статутного фонду юридичних осіб, бенефіціаром яких є дружина екснародного депутата, позбавленого українського громадянства – лідера забороненої в Україні партії "ОПЗЖ",

– зазначили в Офісі генпрокурора.

Та додали, що враховуючи порушення вимог законодавства, обласна прокуратура звернулася до суду. Господарський суд Київської області задовольнив позов про повернення земель на березі Дніпра у власність держави.

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Раніше арештували активи Марченко

Наприкінці квітня суд арештував активи Оксани Марченко в АТ "Запорізький завод феросплавів". Йдеться про акції на понад 1 мільярд гривень.

В СБУ зазначили, що відповідні заходи проводили у межах кримінального провадження за підозрою дружини Медведчука у фінансуванні російських окупаційних угруповань.