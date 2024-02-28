Загинула, коли фіксувала злочин росіян: у Сумах попрощались з поліцейською Оксаною Новик

У Сумах віддали останню шану Оксані Новик. Поліцейській, чиє життя обірвалося внаслідок ворожого обстрілу.

Жінка була не лише відданою захисницею закону, а й людиною з великим серцем. У пам'яті колег вона залишиться як добра, щира та позитивна особистість. Люди, які працювали з Оксаною пліч-о-пліч, наголошують на її професіоналізмі та сумлінності у роботі.

Дивіться також Привид великої війни чи пусті слова? Чи введуть країни НАТО свої війська в Україну

Поїхала фіксувати злочини росіян і не повернулася

Підполковник Новик, яка очолювала відділ розслідувань воєнних злочинів, загинула під час фіксації чергового звірства російських окупантів.

Трагедія сталася 27 лютого у селі Хотинь Сумського району, коли Оксана Новик разом з колегами виїхала документувати наслідки ранкового бомбардування села.

Тоді ворог несподівано завдав артилерійського удару по тому ж місцю, де працювали правоохоронці. Внаслідок цього Оксана та її колега Олег Юрко загинули, а ще шість поліцейських були поранені.

У Сумах провели в останню путь Оксану Новик / Фото зі соцмереж та поліції

Виросла в сім'ї слідчого та вчительки

Оксана Новик виросла в сім'ї, де батько був слідчим, а мати – вчителькою. Вона з дитинства мріяла йти батьковими стопами.

Після закінчення закладу вищої освіти у 2004 році Оксана приєдналася до лав правоохоронців, де працювала над розкриттям тяжких злочинів. Згодом, ставши матір'ю, вона не зупинила свою кар'єру, а продовжила працювати в поліції, де її професійний шлях стрімко зростав.

Була справжнім професіоналом своєї справи, відповідальною та сумлінною. Доброю, щирою та позитивною – такою вона залишиться в пам'яті колег. Увесь колектив поліції схиляє голови в скорботі,

– стверджують у поліції Сумщини.

Її життя та служба були прикладом мужності та відданості справі. Внаслідок чергового ворожого обстрілу Україна втратила не просто поліцейську, а героїню, що віддала своє життя, захищаючи правду та справедливість.

Дивіться також Дім, який окупували першим․ Історії кримчанок, життя яких назавжди змінилось 10 років тому

Додамо, що цими днями стало відомо про загибель на Куп'янському напрямку фронту журналіста Володимира Петренка родом з Житомирської області. Його життя обірвалося на 31-му році. Пам'ятатимуть захисника як врівноваженого, доброго та щирого чоловіка, який, зокрема, волонтерив та був музикантом.