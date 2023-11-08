У Міноборони створили Департамент охорони здоров'я: його очільницею стала Оксана Сухорукова

У Міністерстві оборони створили Департамент охорони здоров'я. Відомо, що очолила його колишня волонтерка та співробітниця МОЗ Оксана Сухорукова. Розповідаємо, що відомо про призначення.

Про створення Департаменту охорони здоров'я Міністерство оборони повідомило на своїх ресурсах ввечері 8 листопада. Представила Оксану Сухорукову заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

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Що відомо про Оксану Сухорукову

Як ми зазначали вище, очільниця Департаменту охорони здоров'я – колишня волонтерка та співробітниця МОЗ. У неї є досвід запуску медичної реформи.

Оксана Сухорукова відповідатиме за побудову політик у всьому, що стосується системи охорони здоров'я в Збройних Силах України. Ми лише на початку цього шляху і дуже розраховуємо, що професійна спільнота із великим досвідом буде для нас дороговказом і підтримкою,

– зазначила Наталія Калмикова.

Наразі Департамент охорони здоров'я на шляху свого формування. А основне завдання Сухорукової – швидко і системно запустити його роботу.

Оксана Сухорукова під час робочої зустрічі з професійною військово-медичною та волонтерською спільнотою закликала присутніх до активної співпраці, а також підтримки у системних змінах.

У кожного з вас є великий неоціненний досвід, яким ви можете поділитись з нами, і ми разом зможемо це вкласти у нормативні документи,

– сказала вона.

Оксана Сухорукова з 2014 року була засновницею благодійного фонду "Свої". Він займається опікою військовослужбовців у питаннях гуманітарної допомоги.

А от з 2018 по 2020 роки вона працювала у Міністерстві охорони здоров'я. Сухорукова обіймала посаду директора директорату медичних послуг.

У 2021 – 2022 роках вона працювала директором департаменту моніторингу Національної служби здоров'я України.

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