Оксана Жолнович може стати новою міністеркою соцполітики: у Раду внесли подання

У Верховну Раду внесли подання про призначення Оксани Жолнович новою міністеркою соцполітики. Тобто вона може замінити на посаді звільнену Марину Лазебну.

Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук. Зауважимо, що Лазебна подала заяву про відставку з посади міністерки соцполітики 15 липня.

Що було раніше Верховна Рада може змінити одного з міністрів, – нардеп

Мельничук зазначив, що у Верховну Раду України надійшло подання прем'єр-міністра України про призначення Оксани Жолнович міністром соціальної політики України.

Зараз вона є керівницею Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі Президента. Попередньо, парламент розглядатиме її призначення 19 липня.

Що відомо про Оксану Жолнович

Вона з 1996 по 2001 роки навчалася у Львівському національному університеті імені Франка за спеціальністю "правознавство", захистила кандидатську дисертацію на тему "Система трудового права України". Доцентка кафедри соціального права ЛНУ іменгі Франка.

У 2017 – 2019 роках працювала помічницею ректора Львівського університету фізкультури імені Івана Боберського. У 2019 – 2021 роках Жолнович була радницею міністра соціальної політики.

Була членом правління Фонду соціального страхування від тимчасової непрацездатності. У 2009 – 2019 роках входила до Ради адвокатів Львівської області. Від партії "Сила людей" Жолнович 4 рази балотувалася до рад різних рівнів (Верховна Рада, Львівська міська та обласна ради), та жодного разу не була обраною.

Звільнення Лазебної: головне

Марина Лазебна 15 липня подала заяву про відставку. Раніше у ЗМІ були чутки про звільнення чиновниці. А вже 18 липня Рада звільнила Марину Лазебну. За звільнення Марини Лазебної з посади міністра соціальної політики України проголосувало 277 депутатів.

Марина Лазебна у фейсбуці прокоментувала рішення депутатів прийняти її заяву про відставку.

Цей персональний рік я прожила ось так. Втомлена, але щаслива, що від мене є користь людям. Нашим неймовірним, мужнім, щирим, найкращим у світі людям,

– написала вона.

Проєкт постанови про відставку Лазебної подала скандальна Галина Третьякова.

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