Оксану Марченко оголосили у розшук

Дружину Віктора Медведчука оголосили в розшук. Наголосили, що вона переховується від органів досудового розслідування.

Інформацію про розшук оприлюднили у Міністерстві внутрішніх справ. Марченко зникла 24 березня.

До речі Суд арештував приховані активи Оксани Марченко на понад 440 мільйонів гривень

Що загрожує Марченко

У розшук телеведучу оголосило головне управління СБУ в Івано-Франківській області. Її звинувачують за 3 статтею Кримінального кодексу.

Нагадаємо, на початку лютого Марченко отримала підозру у фінансуванні російсько-окупаційних військ. Їй загрожує від 6 до 8 років в'язниці.

Суд арештував активи Марченко

У березні суд арештував активи Оксани Марченко, загальна вартість яких становить понад 440 мільйонів гривень. Мовиться про акції на 6,8% в ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь імені Кузьміна" в Запоріжжі, якими телеведуча володіє через офшорні компанії.

Нагадаємо, 23 лютого суд також наклав арешт на корпоративні права та майно телеведучої. Загальна вартість арештованих активів становить понад 5,6 мільярда гривень. Зокрема, пакети по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній.

Крім того, суд арештував 2 земельні ділянки, 4 житлових будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів.