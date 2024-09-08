Організатори Паралімпіади-2024 змусили зірку збірної США прибрати наліпку з українським серцем

Ганебний випадок трапився перед змаганнями з велоспорту. Офіційним представникам Паралімпійських ігор не сподобалася зображення українського серця.

Американка українського походження Оксана Мастерс розповіла про ганебний випадок, який трапився з нею перед стартом велогонки. Багаторазова чемпіонка Паралімпіади не приховувала свого обурення діями організаторів Ігор.

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На Паралімпіаді-2024 забороняли українську символіку

Офіційні представники Паралімпійських ігор попросили Мастерс прикрити "українські наліпки з серцем". Втім, це тільки додало мотивації титулованій спортсменці.

"Це сталося прямо на старті. На цьому зображенні не було нічого, це була просто форма серця. Це було складно для мене, тому що, як людина, яка народилася в Україні, американський спортсмен і громадянин США, я відчуваю, що представляю ті місця, звідки я родом.

Мене це справді запалило. Це просто додало масла у вогонь. Просто тому, що хтось міг приховати мою наклейку, це не приховає мій вогонь і те бажання, яке я мала в собі. Але, чесно кажучи, це було просто чудовим джерелом енергії, і замість того, щоб розчаруватися цим, це просто мотивувало мене ще більше", – розповіла Оксана.

Довідка. Оксана Мастерс народилася в Хмельницькому. Біологічні батьки відмовилися від неї через вроджені вади розвитку, спричинені радіацією. У сім років її забрала в сім'ю американка Гей Мастерс. У США Оксана стала успішною спортсменкою. На її рахунку два "золота" на Паралімпіаді-2024, а також безліч нагород здобутих на попередніх Іграх.

Зазначимо, що Оксана Мастерс не вперше демонструє свою проукраїнську позицію. Після зимової Паралімпіади-2022 в Пекіні вона перерахувала кошти організації "No Child Forgotten через Global Giving", яка допомагає постраждалим від війни українським дітям.

Під час Паралімпіади-2024 Мастерс також пообіцяла пожертвувати частину призових на підтримку України.