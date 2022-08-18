Окупант зізнався в скоєних злочинах на Київщині: журналістка заявила, що це не єдиний випадок

Колишній російський військовий добровільно та публічно зізнався у скоєних в Україні злочинах. На момент інтерв'ю він перебував у Бєлгородській області росії та готувався відправитись на інший напрямок.

Про це 24 каналу розповіла кореспондентка російського видання "Важные истории" Катерина Фоміна. За її словами, данііл фролкін служив у 64 бригаді російської армії, яку мали перекинути на Херсонський напрямок.

Зверніть увагу "Нас *башать навіть свої": російський військовий бідкається через втрати й недорахування виплат

Чому окупант зізнався

Колишній військовослужбовець не дуже хотів відправлятися на зустріч зі Збройними Силами України. Його оновною мотивацією став страх, що його "знову кинуть у пекло" та не дадуть можливості звільнитися.

Тому разом зі своїми колегами окупант самовільно покинув тимчасове місце дислокації. За словами кореспондентки, це перше подібне зізнання.

З точки зору журналістики, ми не беремо (до уваги – 24 канал) зізнання військовополонених, бо люди перебувають в умовах, коли вони не можуть обирати, що говорити,

– зауважила російська журналістка.

На відміну від полонених, на момент розмови окупант був вільний. А вже на момент погодження матеріалу навіть звільнився з лав російської армії.

Це дійсно унікальний випадок. Я не знаю, чи будуть ще зізнання саме такого рівня, але військові вже починають з нами зв'язуватися,

– розповіла Фоміна.

Вона запевнила, що все, що відбувалося всередині 64 бригади росіяни підтверджують, а іноді "надають ще більш страшні деталі".

російська журналістка розповіла про зізнання окупанта у звірствах на Київщині: дивіться відео

Скільки окупантів вдалося ідентифікувати

Завдяки розслідуванню вдалося ідентифікувати ще 4 російських військових, які були причетними до подій в селі Андріївка, що на Київщині. окупанти фотографувалися на телефони місцевих мешканців Тетяни та Леоніда Удодів, тому їх вдалося верифікувати за допомогою систем розпізнавання обличчя.

За словами Фоміной, також вдалося ідентифікувати росіянина, якого, ймовірно, під час п'яної сутички ліквідували свої ж. Але імен окупантів, що чинили звірства на Київщині, відомо набагато більше.

Під час розмов, вивчення соціальних мереж дійсно вдалося знайти більше імен та підтверджень того, що й інші російські військові були на території Андріївки,

– відзначила російська журналістка.

Цікаво Полонені вагнерівці поповнили обмінний фонд: відео захоплення окупантів

Про що бідкаються росіяни

Фоміна розповіла, що стан військових у російській армії дійсно критичний. окупанти бідкаються, що їх силою відправляють воювати проти України, не надають відпусток та рвуть заяви на звільнення.

За її словами, російські військовослужбовці жаліються на жорстокість власних командирів, нібито вони вдаються до фізичної розправи, коли окупанти намагаються написати заяву на звільнення. Також на території тимчасово окупованої Луганщини є тюрми для тих, хто відмовляється йти на війну.

Вони (росіяни – 24 канал) не розуміють, що це за війна, для кого вона та проти кого вони воюють,

– розповіла російська журналістка.

Вона зауважила, що в окупантів немає розуміння того, навіщо вони воюють, як й усвідомлення того, що "в Україні дійсно немає нацистів". Здебільшого вони просто незадоволені власним становищем та вважають, що "їх просто кинули свої ж".

Читайте також СБУ ідентифікувала приятеля кадирова, який катував дитину на Київщині

Що відомо про зізнання окупанта

данііла фролкіна та його колег ідентифікували за фотографіями, які вони лишили в одному з вкрадених телефонів.

окупант зізнався у своїх злочинах журналістам. Своє рішення аргументував тим, що робить це заради "пацанів", яких після кількох місяців участі у війні знову хочуть відправити на фронт.

Він розповів вже традиційну для російських військових історію про те, як не знав, що направляється на війну в Україну. Також окупант підтвердив, що російські солдати займалися мародерством на Київщині.

Ще у червні Офіс генпрокурора заочно оголосив фролкіну підозру у порушенні законів та звичаїв ведення війни. За даними відомства, він вбив мирного мешканця Андріївки, викрав автомобіль в іншого жителя та медалі у ветерана Другої світової війни.