Окупант не встиг врятуватись від удару ЗСУ: епічне відео

18 березня 2022 , 18:10
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Джерело:

Останній Блокпост

Впродовж вчорашньої доби Збройні Сили України зупинили просування окупантів вглиб території України. А за сьогодні вже встигли здобути нові перемоги та здійснити чимало успішних операцій у зонах бойових дій.

Ворог не сподівався, що наші воїни будуть давати таку відсіч. Українські захисники щодня знищують як колони російської техніки окупантів, так і самих окупантів.

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В мережі поширили відео, на якому видно, як російський солдат хотів врятуватись та вистрибнути з танку, але не встиг. Тож особовий склад ВС Росії зазнав ще одної втрати.

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Автор: Марта Пономаренко