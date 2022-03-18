Окупант не встиг врятуватись від удару ЗСУ: епічне відео
18 березня 2022 , 18:10Читать новость на русском
Джерело:Останній Блокпост
Впродовж вчорашньої доби Збройні Сили України зупинили просування окупантів вглиб території України. А за сьогодні вже встигли здобути нові перемоги та здійснити чимало успішних операцій у зонах бойових дій.
Ворог не сподівався, що наші воїни будуть давати таку відсіч. Українські захисники щодня знищують як колони російської техніки окупантів, так і самих окупантів.
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В мережі поширили відео, на якому видно, як російський солдат хотів врятуватись та вистрибнути з танку, але не встиг. Тож особовий склад ВС Росії зазнав ще одної втрати.
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